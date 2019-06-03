Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Значительная часть ярмарок выходного дня в столице постепенно переведут на круглогодичный режим работы. Об этом Сергей Собянин сообщил при осмотре открывшейся в Косино-Ухтомском окружной ярмарки на улице Святоозерской, владение 1.
"Косино-Ухтомский район получил не только метро, но и уникальную площадку, которая, в том числе, предназначена для праздников, спортивных мероприятий, а также работает как постоянно действующая ярмарка. Мы поставили себе целью значительную часть ярмарок выходного дня постепенно переводить в такой формат, чтобы они работали не эпизодически, а круглый год. Чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники, чтобы в каждом районе было все свое — и спортивная, и детская, и праздничная площадки", — сказал Собянин.
Ярмарка в районе Косино-Ухтомский открылась 26 апреля 2019 года. Фестивальная площадка здесь оформлена в "купеческом" стиле. Терема-павильоны из оцилиндрованного бруса украшены наличниками, балясинами и другими традиционными декоративными элементами.
Собянин поздравил жителей с запуском метро и пятилетием проекта "Активный гражданин", юбилей которого продолжают отмечать на ярмарке.
Площадка условно разделена на три зоны: зона фестивальных мероприятий — двухэтажная карусель, шале анимации, торговли и общепита, жаровня для приготовления блюд и другие объекты; спортивное ядро — роллердром; ярмарочная зона — крытый отапливаемый павильон на 30 торговых мест для торговли овощами, фруктами, мясомолочной и рыбной продукцией, бакалеей. В павильоне также работает кафе. На прилегающей территории есть парк.
На площадке на Святоозерской улице прошли уже три городских фестиваля — "Пасхальный дар", "Московская весна" и "Рыбная неделя в Москве". Посетители ярмарки приобрели более 19 тонн продуктов, которые им предлагали производители из 11 российских регионов. Продукция регулярно проходит проверки на соответствие нормам безопасности и качества.
Москва24: последние новости
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро В Москве ограничат движение на ряде улиц из-за празднования Ураза-байрам Около 5000 человек поучаствовали в Красочном забеге
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заявил о новых решениях по Донбассу7
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу259
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию205
В убийстве спецназовца заподозрили чеченцев2
США поставили ультиматум Европе436
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
02:51
Шнуров раскритиковал рэп-баттлы
Шоу-бизнес
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
13:48
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В мире Украина
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение