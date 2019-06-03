Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок

Значительная часть ярмарок выходного дня в столице постепенно переведут на круглогодичный режим работы. Об этом Сергей Собянин сообщил при осмотре открывшейся в Косино-Ухтомском окружной ярмарки на улице Святоозерской, владение 1.

"Косино-Ухтомский район получил не только метро, но и уникальную площадку, которая, в том числе, предназначена для праздников, спортивных мероприятий, а также работает как постоянно действующая ярмарка. Мы поставили себе целью значительную часть ярмарок выходного дня постепенно переводить в такой формат, чтобы они работали не эпизодически, а круглый год. Чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники, чтобы в каждом районе было все свое — и спортивная, и детская, и праздничная площадки", — сказал Собянин.

Ярмарка в районе Косино-Ухтомский открылась 26 апреля 2019 года. Фестивальная площадка здесь оформлена в "купеческом" стиле. Терема-павильоны из оцилиндрованного бруса украшены наличниками, балясинами и другими традиционными декоративными элементами.

Собянин поздравил жителей с запуском метро и пятилетием проекта "Активный гражданин", юбилей которого продолжают отмечать на ярмарке.

Площадка условно разделена на три зоны: зона фестивальных мероприятий — двухэтажная карусель, шале анимации, торговли и общепита, жаровня для приготовления блюд и другие объекты; спортивное ядро — роллердром; ярмарочная зона — крытый отапливаемый павильон на 30 торговых мест для торговли овощами, фруктами, мясомолочной и рыбной продукцией, бакалеей. В павильоне также работает кафе. На прилегающей территории есть парк.

На площадке на Святоозерской улице прошли уже три городских фестиваля — "Пасхальный дар", "Московская весна" и "Рыбная неделя в Москве". Посетители ярмарки приобрели более 19 тонн продуктов, которые им предлагали производители из 11 российских регионов. Продукция регулярно проходит проверки на соответствие нормам безопасности и качества.