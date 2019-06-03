С. Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров четыре станции метро Некрасовской линии: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сказать, что мы совсем победили эту проблему, нельзя, но сегодня такой крупный, большой этап — запускаем первые четыре станции новой ветки метро, первый этап», — сказал С. Собянин.

Он добавил, что строительство остальных станции данной ветки идет полным ходом. «Я надеюсь, меньше года осталось до того момента, когда мы запустим ветку целиком. Если сегодня это касается двух-трех районов, то когда мы запустим целиком эту ветку, это будет касаться 800 тыс. человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья. Серьезная разгрузка ветки, которую пересекает Некрасовская ветка — Таганско-Краснопресненской ветки, которая сегодня крайне-крайне перегружена», — отметил С. Собянин.

На станции метро «Некрасовка» мэр вручил награды метростроителям и работникам метро. Ряд сотрудников удостоен почетного звания «Почетный работник транспорта и связи города Москвы».

После церемонии награждения С. Собянин проехал по новому участку от «Некрасовки» до станции «Улица Дмитриевского».

Протяженность нового участка составляет 6,9 км. На станции «Косино» пассажиры смогут сделать пересадку на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Все четыре станции оформлены в едином стиле — использованы похожие конструкции и единообразные технические решения.

Новый участок подземки на карте Московского метрополитена обозначен розовым цветом.

Всего на Некрасовской линии будет восемь станций: «Нижегородская» (пересадка на Большую кольцевую линию, станцию «Нижегородская» Московского центрального кольца и платформу «Карачарово» Московской железной дороги), «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная» «Косино» (пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро), «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Общая протяженность ветки составляет более 18 км. Линия пройдет от ул. Нижегородская до района Некрасовка через столичные районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.