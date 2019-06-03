На Бутовской линии метро укладывают шпалы из переработанного пластика

На Бутовской линии московского метро вместо деревянных шпал начали укладывать композитные (композит — многокомпонентный материал, который отличается особой прочностью). Ремонтные работы проходят на открытом участке Бутовской линии между станциями "Улица Скобелевская" и "Улица Горчакова", сообщает портал мэра и правительства Москвы . Сейчас здесь уложили более 600 новых композитных шпал.

"Большая часть Бутовской линии проходит не под землей, а на поверхности. Из-за этого ее пути требуют больше внимания, так как подвержены влиянию осадков и перепадов температуры. Шпалы, изготовленные по новой технологии, повысят безопасность движения и надежность инфраструктуры этой ветки. Всего здесь уложат более 11 тысяч композитных шпал до 2021 года, таким образом, они заменят деревянные шпалы на всей протяженности пути Бутовской линии", — сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Шпалы из переработанного пластика служат более полувека, они устойчивее к повреждениям и не проводят электрический ток. Композитные шпалы позволяют снизить уровень шума и уменьшить вибрации при движении поезда, что помогает защитить железнодорожные пути от влияния вибрации и сократить объем ремонта. Работы проводятся по ночам, когда метро закрыто.