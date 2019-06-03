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Три центра «Мои документы» отремонтируют до конца года 

Агентство «Москва» + ещё 11 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Капитальный ремонт начался в трех офисах «Мои документы» в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево, завершить работы планируется до конца 2019 г. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В трех офисах «Мои документы» начался капитальный ремонт. Работы стартовали в центрах предоставления госуслуг в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево. Здания планируется отремонтировать до конца этого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в офисах заменят внутренние инженерные системы, установят новые окна и двери. Для маломобильных граждан обустроят пандусы. Лестницы входных групп покроют противоскользящим материалом. Для посетителей с детьми оборудуют современные комнаты матери и ребенка, а также детские уголки. Для сотрудников обустроят столовые, а также дополнительные служебные помещения для хранения архивов, уборочного инвентаря и телекоммуникационного оборудования.
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