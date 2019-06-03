Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Всемирным днем велосипеда. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в Москве открылись четыре новые станции московского метро. Но 3 июня — еще и Всемирный день велосипеда, и этот вид городского транспорта мы развиваем не менее активно. За последние годы велопрокат стал привычным и удобным сервисом для тысяч москвичей. С праздником!», — написал С. Собянин.
Всемирный день велосипеда — World Bicycle Day — отмечается ежегодно 3 июня. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в апреле 2018 г. С инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана, а соавторами документа стали 56 государств.