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С. Собянин поздравил москвичей с Всемирным днем велосипеда 

Агентство «Москва» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Всемирным днем велосипеда. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в Москве открылись четыре новые станции московского метро. Но 3 июня — еще и Всемирный день велосипеда, и этот вид городского транспорта мы развиваем не менее активно. За последние годы велопрокат стал привычным и удобным сервисом для тысяч москвичей. С праздником!», — написал С. Собянин.
Всемирный день велосипеда — World Bicycle Day — отмечается ежегодно 3 июня. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в апреле 2018 г. С инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана, а соавторами документа стали 56 государств.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Генассамблея ООН , Москва
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