Москвичам показали любимые мультфильмы в павильоне МЦД

Более тысячи человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), посвященных Дню защиты детей.

Родители с детьми в павильоне могли посмотреть мультфильмы. Малышам показывали "Простоквашино", "Чебурашку", "Бременских музыкантов", а взрослым — "Фильм, фильм, фильм", "Я подарю тебе звезду" и другие шедевры мультипликации.

— Также гости павильона смогли поиграть на советских игровых автоматах в хоккей, баскетбол и морской бой, — отметил начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта столицы Андрей Акимов.

В День защиты детей в павильоне также прошел мастер-класс по оригами и интерактивные игры. Самые активные участники получили подарки, в том числе — наборы от музея советских игровых автоматов, сувениры от МЦД, браслеты и брелоки "Москвенок".

Павильон МЦД стал площадкой для городских мероприятий. Со дня открытия его посетили свыше 80 тысяч человек, прошло более 150 экскурсий. Павильон находится на площади у Киевского вокзала и работает с 9 до 21 часа.