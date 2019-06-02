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Москвичам показали любимые мультфильмы в павильоне МЦД 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Более тысячи человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), посвященных Дню защиты детей.
Родители с детьми в павильоне могли посмотреть мультфильмы. Малышам показывали "Простоквашино", "Чебурашку", "Бременских музыкантов", а взрослым — "Фильм, фильм, фильм", "Я подарю тебе звезду" и другие шедевры мультипликации.
— Также гости павильона смогли поиграть на советских игровых автоматах в хоккей, баскетбол и морской бой, — отметил начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта столицы Андрей Акимов.
В День защиты детей в павильоне также прошел мастер-класс по оригами и интерактивные игры. Самые активные участники получили подарки, в том числе — наборы от музея советских игровых автоматов, сувениры от МЦД, браслеты и брелоки "Москвенок".
Павильон МЦД стал площадкой для городских мероприятий. Со дня открытия его посетили свыше 80 тысяч человек, прошло более 150 экскурсий. Павильон находится на площади у Киевского вокзала и работает с 9 до 21 часа.
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Новости Москвы , Андрей Акимов
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