Москвичи установили рекорд страны по велоспорту на треке

3 мая в Крылатском завершились международные соревнования по велоспорту Гран-при Москвы . В этом году в мероприятии приняли участие спортсмены из более чем 20 стран мира.

На Гран-при Москвы Россию представляли выдающиеся спортсмены-призеры Олимпийских игр: Денис Дмитриев Дарья Шмелева , Анастасия Войнова и Шейн Перкинс. Как рассказал главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец, в этом году основная схватка произошла между российскими и японскими спортсменами.

— Достаточно серьезные команды довольно высокого уровня прибыли в этом году из Страны восходящего солнца, — отметил тренер сборной.

В первый день соревнований было разыграно пять комплектов наград. Спортсмены выявляли сильнейшего в четырех дисциплинах.

В гите победу одержал немецкий спортсмен Марк Юрчик.

Вторым к финишу пришел его соотечественник Эрик Энглер, а бронзовую медаль завоевал россиянин Александр Васюхно. Первое место в кейрине — у японской спортсменки Юки Кобаяши. Второе и третье места достались россиянкам Екатерине Гниденко и Екатерине Роговой.

Чемпион мира и Европы, а также бронзовый призер Олимпийских игр москвич Денис Дмитриев выиграл золотую медаль в мужском спринте. Серебро и бронза — у спортсменов из Японии Томохиро Фукайя и Юдай Нитта соответственно.

В дисциплине «мэдисон» российские велогонщики так же хорошо себя проявили. Среди мужчин золото завоевали Лев Гонов и Глеб Сырица, они набрали 75 очков. Второе место заняли белорусы Роман Тишко и Евгений Королек, бронза в активе россиян Виктора Манакова и Владимира Ильченко.

В женских соревнованиях весь комплект наград достался россиянкам. Первое место заняли Дарья Малькова и Мария Ростовцева. Александра Гончарова и Галина Стрельцова заняли второе место. Третьими финишировали Тамара Дронова и Гульназ Бадыкова.

В спринте сильнейшей стала москвичка Дарья Шмелева, установившая рекорд России на дистанции 200 метров с хода.

Дополним, прошедший турнир является одним из заключительных этапов подготовки к Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Захаров, президент федерации велосипедного спорта Москвы: