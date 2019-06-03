3 мая в Крылатском завершились международные соревнования по велоспорту Гран-при Москвы. В этом году в мероприятии приняли участие спортсмены из более чем 20 стран мира.
На Гран-при Москвы Россию представляли выдающиеся спортсмены-призеры Олимпийских игр: Денис Дмитриев, Дарья Шмелева, Анастасия Войнова и Шейн Перкинс. Как рассказал главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец, в этом году основная схватка произошла между российскими и японскими спортсменами.
— Достаточно серьезные команды довольно высокого уровня прибыли в этом году из Страны восходящего солнца, — отметил тренер сборной.
В первый день соревнований было разыграно пять комплектов наград. Спортсмены выявляли сильнейшего в четырех дисциплинах.
В гите победу одержал немецкий спортсмен Марк Юрчик.
Вторым к финишу пришел его соотечественник Эрик Энглер, а бронзовую медаль завоевал россиянин Александр Васюхно. Первое место в кейрине — у японской спортсменки Юки Кобаяши. Второе и третье места достались россиянкам Екатерине Гниденко и Екатерине Роговой.
Чемпион мира и Европы, а также бронзовый призер Олимпийских игр москвич Денис Дмитриев выиграл золотую медаль в мужском спринте. Серебро и бронза — у спортсменов из Японии Томохиро Фукайя и Юдай Нитта соответственно.
В дисциплине «мэдисон» российские велогонщики так же хорошо себя проявили. Среди мужчин золото завоевали Лев Гонов и Глеб Сырица, они набрали 75 очков. Второе место заняли белорусы Роман Тишко и Евгений Королек, бронза в активе россиян Виктора Манакова и Владимира Ильченко.
В женских соревнованиях весь комплект наград достался россиянкам. Первое место заняли Дарья Малькова и Мария Ростовцева. Александра Гончарова и Галина Стрельцова заняли второе место. Третьими финишировали Тамара Дронова и Гульназ Бадыкова.
В спринте сильнейшей стала москвичка Дарья Шмелева, установившая рекорд России на дистанции 200 метров с хода.
Дополним, прошедший турнир является одним из заключительных этапов подготовки к Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Захаров, президент федерации велосипедного спорта Москвы:
— Велотрек в Крылатском не нуждается в глобальной перестройке, но на объекте необходимо провести серьезное обновление оборудования и коммуникаций. Надеемся, что Министерство спорта России и правительство Москвы не останутся в стороне и уделят необходимое внимание велотреку.