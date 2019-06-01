Лето на ВДНХ. Что приготовила для детей главная выставка страны

Стать звездой телевидения и освоить одно из народных ремесел, взобраться на сказочную башню и понять умный город… В День защиты детей рассказываем, как маленьким (и не очень) москвичам провести лето на ВДНХ с пользой, а главное — интересно.

«ВДНХ меняется на глазах. Ежегодно открываются новые культурные, развлекательные, образовательные площадки, в том числе ориентированные на детей. Благодаря программе развития выставки ее популярность у семейной аудитории растет, как и посещаемость в целом — она уже увеличилась до 30 миллионов человек в год», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

От сказок и квестов до студии журналистики: образовательная программа «Знание. ВДНХ»

1 июня на ВДНХ станет двойным праздником: здесь отметят Международный день защиты детей и старт летней образовательной программы. В этом году она откроется спектаклем «Вафельное сердце», поставленным «Творческим объединением 9». В его основе — одноименная книга норвежской писательницы Марии Парр о забавных, трогательных, а порой и опасных приключениях девятилетнего Трилле и его соседки и одноклассницы Лены. Их идиллическую жизнь на берегу вымышленной бухты Щепки-Матильды нарушают драматические обстоятельства, но, конечно, дружба оказывается сильнее.

День старта летнего сезона проекта «Знание. ВДНХ» выбрали неслучайно: для детей в этом году организовали вдвое больше мероприятий. В планах — литературно-музыкальный цикл «Сказки с квартетом», квесты, спектакли, детские «Медиапонедельники» факультета журналистики МГУ , а также занятия в детской студии журналистики «Летучка», в детском киноклубе и детской школе кино. Отдельный цикл мероприятий посвятят юбилею ВДНХ.

Следить за расписанием можно на сайте проекта.

Интерактивная экскурсия «Живое слово» и познавательные квесты

День защиты детей отметит и недавно открывшийся центр славянской письменности «Слово». 1 и 2 июня все обзорные экскурсии здесь будут бесплатными. Начало в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00. В эти дни детей также ждут на интерактивной экскурсии «Живое слово», подростков — на мастер-классе по леттерингу «Пушкин в каллиграмме». Мероприятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация.

Бесплатные мероприятия для детей будут проходить в центре все лето. В программе — квесты, занятия в детской студии журналистики «Летучка» и литературной мастерской, мастер-классы «Забытая буква» и «Буквица» и многое другое.

Расписание мероприятий можно найти на сайте центра.

Мастер-классы по мозаике и школа сыроделия в «Парке ремесел»

Для тех, кто хочет не только узнать что-то интересное, но и научиться что-то создавать своими руками, точно найдется занятие в «Парке ремесел». Здесь открыты карамельная мануфактура, мастерская елочных игрушек, косметическая лаборатория, фотостудия, студия витражей и мозаики, школы стекла, сыроделия и не только. Мастер-классы в них проводят ремесленники, реставраторы, художники, промышленные дизайнеры. Дети вместе с родителями могут сварить ягодное или фруктовое варенье на мастер-классе «Гостинец от бабушки», собрать букет из сухоцветов на занятии «Поля Прованса» или создать яркое мозаичное панно на мастер-классе «Керамическая мозаика».

«Парк ремесел» находится в павильоне № 47. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Стоимость мастер-классов — на сайте ВДНХ.

Медиасмена и школа мультипликации в «Технограде»

Стать звездой телевидения и создать свой первый медиапроект или видеоблог, освоить технику анимированной графики — все это можно сделать в «Технограде». К летним каникулам образовательный комплекс подготовил для школьников от семи до 13 лет целых четыре программы: «Медиасмену», «Школу мультипликации», «Школу видеоблогинга» и «Путешествие в профессии».

Смена длится с понедельника по пятницу. Занятия проходят с 09:00 до 19:00. Ребят кормят вторым завтраком, обедом и полдником.

Узнать подробнее о других программах и их стоимости можно на сайте «Технограда».

Экскурсии и мастер-классы в павильоне «Умный город»

Узнать больше о технологиях, которые превращают Москву в smart city, можно в павильоне «Умный город». Здесь большие данные, компьютерное зрение, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей перестанут быть случайным набором слов. Экспозиция в павильоне рассказывает, как технологии развивают сферы городской жизни и какую пользу они приносят жителям столицы.

В павильоне можно надеть VR-очки и попробовать себя в роли машиниста нового поезда метро, провести виртуальную диагностику организма, покомандовать умным домом. Также здесь постоянно проводят бесплатные мастер-классы, воркшопы по программированию (для любого уровня знаний учеников), курсы по 3D-моделированию и робототехнике.

Посетить «Умный город» можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Экскурсии по выставочной зоне проходят каждые полчаса с 11:00 до 19:00. Вход свободный, но для групп от десяти человек необходима предварительная запись

«Юный фермер» и гончарная мастерская на «Городской ферме»

Пообщаться с животными — енотами, кроликами, козами и даже альпака — приглашает «Городская ферма». Центр не зря называет себя образовательным: поход сюда не ограничивается катанием на осликах. Для ребят и их родителей здесь каждые выходные проходит программа «Юный фермер», в которую включены мастер-классы и игры на свежем воздухе.

Принять участие можно и в мастер-классах по декупажу, квиллингу, изготовлению игрушек, рисованию. Здесь же есть гончарная мастерская, где детей научат делать изделия из глины. Занятия не просто интересны, но еще и развивают мелкую моторику. По будням на ферме будет работать детский летний лагерь «Нескучный кампус».

«Городская ферма» находится рядом с павильоном № 44 «Кролиководство». Она работает со вторника по пятницу с 10:30 до 20:00, по выходным и праздникам — до 22:00. Узнать стоимость билетов можно на сайте

Игра в шахматы и языковые уроки

Любителей логических игр ждут в шахматном клубе. Здесь можно просто поиграть с друзьями, а также поучаствовать в профессиональном или любительском турнире. Для игроков установлены 12 деревянных столов с удобными скамейками.

Летом для детей в шахматном клубе также будут проходить бесплатные уроки английского с носителем языка.

Шахматный клуб расположен в деревянном строении за административным зданием № 206. Он открыт ежедневно с 11:00 до 22:00.

Интерактивные спектакли в театре сказок

Чтобы перенестись из мира гаджетов и логических игр в мир волшебства, стоит заглянуть в театр сказок. Здесь показывают интерактивные мультимедийные шоу, в которых зрители могут взаимодействовать с героями и даже влиять на ход представления. Здесь гость не просто наблюдатель — он главный герой и участник всех событий.

На входе в театр — гигантские книги. В центре фойе — волшебный дуб, исполняющий желания. В кроне дерева живет дракон: три его головы выглядывают из листвы и выдыхают дым. Зрительный зал здесь оформлен в виде волшебного леса.

Сейчас в театре сказок идет спектакль «Сказка номер один. Глава вторая». Уже всем знакомый Змей Драконыч отправляется вместе со зрителями в путешествие по сюжетам русских сказок. Три брата, три головы Драконыча: Суровый, Умник и Растяпа, — будут шутить и задавать вопросы. В зависимости от ответов зрителей меняется и сюжет истории. Юным искателям приключений предстоит не просто подружиться со Змеем Драконычем, но и пройти испытания: взлететь высоко, к самому солнцу, переплыть бездонный океан и пройти таинственный лес.

Театр сказок находится в павильоне № 9 «Юные техники». Расписание сеансов и стоимость билетов — на сайте ВДНХ.

Детские площадки ВДНХ и парка «Останкино»

Когда ребята устанут от лекций и мастер-классов, можно заглянуть на одну из детских площадок, чтобы побегать и просто отдохнуть. Они рассчитаны на детей в возрасте от двух до 12 лет — есть зоны для малышей, для ребят с ограниченными возможностями здоровья и для тех, кто занимается паркуром. На всех площадках уложено безопасное покрытие.

На площадке «Фантастический город», которая находится за шахматным клубом, есть трехуровневая сказочная башня высотой около семи метров. Здесь есть скат-труба, альпинистская стенка, горка для самых маленьких и интерактивная панель «Шестеренка».

Преодолеть сложную дистанцию на турниках можно на детской площадке на Останкинской аллее, справа от музея-усадьбы «Останкино». На площадке уложено мягкое синтетическое покрытие, поэтому тренировать силу, ловкость и выносливость можно без опасений.

Качели-люльки, карусели и горки установлены на детской площадке, которая находится на Липовой аллее. Здесь также уложено мягкое покрытие, на которое не страшно упасть.