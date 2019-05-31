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В соцучреждениях Москвы начали работать «комнаты прохлады» 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: ТАСС
"Комнаты прохлады" начали работу в 37 центрах соцобслуживания и их 96 филиалах из-за наступившей жары в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
"Комнаты прохлады"− это актовые залы, гостиные, столовые — помещения, где созданы все необходимые условия для досуга и отдыха москвичей: граждан старшего возраста и людей с инвалидностью, семей с детьми. В помещениях установлены кондиционеры, для посетителей есть кулеры с водой, организован досуг посетителей (просмотр ТВ, чтение, настольные игры и другие мероприятия)", — сообщили в департаменте.
Как отметили в соцзащите, на сегодняшний день подобные комнаты в Москве работают в 37 центрах социального обслуживания и 96 филиалах указанных учреждений. В течение суток эти комнаты могут принять свыше 9 тысяч человек, они открыты с 9.00 до 20.00 (понедельник — четверг), до 18.45 в пятницу, до 16.00 в субботу.
"Социальными работниками проводится регулярный мониторинг состояния здоровья и самочувствия жителей, состоящих на надомном социальном обслуживании. Граждане предупреждаются о необходимости принятия профилактических мер по снижению негативных последствий жары", — добавили в пресс-службе.
Работа "комнат прохлады" в центрах социального обслуживания организована с лета 2010 года, когда в столице впервые за длительное время установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха.
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Новости Москвы , Общество , Погода , РИА Новости , Москва
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