Одобрение москвичами деятельности мэра Собянина достигло рекорда

Одобрение деятельности мэра Москвы жителями столицы достигло рекордного уровня, следует из опроса «Левада-центра» , посвященного политическим настроениям москвичей.

31% москвичей относятся к Собянину средне, только 11% — отрицательно.

При этом в апреле 2018 года положительно деятельность мэра оценивали 50% респондентов.

Кроме того, увеличился и уровень доверия москвичей к мэру — за год с 10 до 19%. Политолог Александр Пожалов связал рост одобрения Собянина с тем, что Москва в нынешних экономических условиях является «государством в государстве» с относительно высоким уровнем жизни.

В свою очередь политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что такие результаты опроса объясняются успешной мэрской кампанией в минувшем году.

Напомним, в октябре 2018 года Собянин рассказал, что изменилось в сферах здравоохранения, экономики, соцподдержки, транспорта и городской среды за время его пребывания в должности мэра Москвы.