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Одобрение москвичами деятельности мэра Собянина достигло рекорда 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Одобрение деятельности мэра Москвы жителями столицы достигло рекордного уровня, следует из опроса «Левада-центра», посвященного политическим настроениям москвичей.
О положительном отношении к мэру Сергею Собянину заявили 57% жителей столицы — это максимальное значение за время нахождения политика на его посту, отметил заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
31% москвичей относятся к Собянину средне, только 11% — отрицательно.
При этом в апреле 2018 года положительно деятельность мэра оценивали 50% респондентов.
Кроме того, увеличился и уровень доверия москвичей к мэру — за год с 10 до 19%. Политолог Александр Пожалов связал рост одобрения Собянина с тем, что Москва в нынешних экономических условиях является «государством в государстве» с относительно высоким уровнем жизни.
В свою очередь политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что такие результаты опроса объясняются успешной мэрской кампанией в минувшем году.
Напомним, в октябре 2018 года Собянин рассказал, что изменилось в сферах здравоохранения, экономики, соцподдержки, транспорта и городской среды за время его пребывания в должности мэра Москвы.
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Новости Москвы , Социология , Григорий Березкин , Дмитрий Фетисов , Александр Пожалов , Сергей Собянин , Денис Волков , Левада-центр , Москва
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