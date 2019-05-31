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В первый день лета москвичей ожидает похолодание 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
В первые дни лета жителей столичного региона ожидает небольшое похолодание с дождем и грозами. Об этом «Ридусу» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В субботу, 1 июня, в Москве и Московской области будет солнечно, не жарко и без осадков. Температура днем прогреется до 22−24 градусов — в столице и до 22 градусов — в области. Вечером и ночью столбики термометров в Москве опустятся до 12−14 градусов и 10−15 градусов в Московской области», — сказал Леус.
По словам метеоролога, в воскресенье из-за действия очередного северо-западного атмосферного фронта во второй половине дня в столичном регионе пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.
«При этом температура воздуха немного повысится. В Москве ожидается 23−25 градусов тепла и 21−26 градусов по области», — добавил специалист.
Сегодня, 31 мая, в столичном регионе будет облачно с кратковременными дождями. Температура воздуха составит 22−24 градусов, в Подмосковье 21−26 градусов.
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Новости Москвы , Погода , Ридус , Москва , Московская область
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