В Москве нашли тысячи проблемных квартир

В мае 2019 года на вторичном рынке Москвы выставлено на продажу порядка 48 тысяч квартир. Не менее 12 процентов из них имеют юридические проблемы, говорится в материалах агентства недвижимости PROобмен.

По статистике риелторов, самой распространенной проблемой столичного вторичного жилья остаются несогласованные перепланировки. На втором месте — нарушения прав несовершеннолетних собственников.

«Остальные нарушения связаны с неучтенными заключенными, престарелыми родственниками, выписанными в отдаленные регионы, — комментирует генеральный директор агентства Екатерина Никитина. — Очень много вопросов, связанных с наследственными квартирами».

В компании отмечают, что на рынке жилья возникли новые типы сделок, требующих повышенного внимания юристов. Это, в частности, сделки с людьми, проходящими процедуру банкротства и сделки с жильем, в истории которого были операции с материнским капиталом.

Ранее петербургские риелторы проанализировали риски, связанные с покупкой долей во вторичных квартирах, и пришли к выводу, что основной проблемой в этой области остаются неадекватные соседи. Владельцы других помещений в квартире часто мешают новым собственникам сдавать комнаты в аренду и даже блокируют доступ к жилью.