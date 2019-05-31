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Столичных автолюбителей призвали остерегаться грозы 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве специалисты прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер, сообщает агентство «Москва», ссылаясь на предупреждение представителей столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Кроме природной стихии, говорят эксперты день водителям подпортят ещё и послеобеденные пробки.
31 мая ознаменуется изменением погоды в сторону обильного выпадения осадков, порывов ветра и сильной грозы, уверяют в ЦОДД. При таких условиях автолюбителям не рекомендуют оставлять свои машины под рекламными щитами, а также парковать авто под деревьями: слишком велик риск, что они не устоят под разгулом стихии.
При этом внимательными следует быть и пешеходам: аккуратнее ходить по аллеям и тротуарам, обходя шаткие конструкции стороной.
По словам представителей ЦОДД, после обеда столичные дороги окажутся загруженными, поскольку многие автолюбители отправятся на дачи. Специалисты заявили, что город встанет в пробках раньше, чем обычно, а освободится позже, поэтому москвичей призвали по возможности пересесть на общественный транспорт.
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Новости Москвы , Погода , АГН "Москва" , Москва
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