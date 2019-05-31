Столичных автолюбителей призвали остерегаться грозы

Москве специалисты прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер, сообщает агентство «Москва», ссылаясь на предупреждение представителей столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Кроме природной стихии, говорят эксперты день водителям подпортят ещё и послеобеденные пробки.

Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда — дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно. Тщательней стройте маршруты и не забывайте о @MoscowMetro. pic.twitter.com/FZMq9VejnV— ЦОДД (@gucodd) May 31, 2019

31 мая ознаменуется изменением погоды в сторону обильного выпадения осадков, порывов ветра и сильной грозы, уверяют в ЦОДД. При таких условиях автолюбителям не рекомендуют оставлять свои машины под рекламными щитами, а также парковать авто под деревьями: слишком велик риск, что они не устоят под разгулом стихии.

При этом внимательными следует быть и пешеходам: аккуратнее ходить по аллеям и тротуарам, обходя шаткие конструкции стороной.

По словам представителей ЦОДД, после обеда столичные дороги окажутся загруженными, поскольку многие автолюбители отправятся на дачи. Специалисты заявили, что город встанет в пробках раньше, чем обычно, а освободится позже, поэтому москвичей призвали по возможности пересесть на общественный транспорт.