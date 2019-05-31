Программа «Московское долголетие» будет представлена на Форуме социальных инноваций

III Форум социальных инноваций пройдет с 19 по 21 июня в Москве . Ожидается, что в нем примут участие представители органов власти, некоммерческих организаций, бизнеса, эксперты и волонтеры — около 30 тыс. человек. Цель мероприятия — способствовать улучшению качества жизни различных категорий населения, оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и презентовать лучшие практики социальной работы в стране. Среди них — "Московское долголетие". Участники — москвичи предпенсионного и пенсионного возраста — занимаются спортом, английским языком, рисованием, обучаются компьютерной грамотности, общаются друг с другом.

ВШЭ остается партнером "Московского долголетия" и сегодня. "За время существования программы в ней приняли участие более 200 тыс. москвичей, было создано 9 тыс. кружков и секций, в которых проводят обучение 4 тыс. преподавателей", — сообщила куратор программы, проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара . В настоящий момент Касамара входит в Экспертный совет будущей федеральной программы и руководит разработкой методических рекомендаций и выработкой стандартов обучения для пожилых людей.

В программе могут принять участие жители столицы в возрасте 55+ и 60+ (для женщин и мужчин соответственно) и старше. Для этого надо записаться в центрах социального обслуживания или в местах проведения занятий, также можно оставить заявку в центре "Мои документы" или заполнить заявку на официальном сайте мэра Москвы.

Возрастная категория 18+