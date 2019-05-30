Метро из Москвы не продлят в Мытищи, Красногорск и Балашиху

Население Мытищ, Балашихи и Красногорска превышает 3 млн человек, а к 2025 году вырастет до 4,76 млн, что, в свою очередь, приведет к росту пассажиропотоков на 46–85%, говорится в рабочих материалах Минтранса и Московской области , посвященных решению транспортных проблем, передает «Коммерсант».

Минтранс, Минэкономики, Минфин и правительство Москвы решили, что продлевать метро нельзя: оранжевая ветка уже перегружена, появление новой станции приведет к «критической перегрузке» линии и снизит безопасность перевозок.

В качестве альтернативы Минтранс предлагает сделать акцент на развитие проекта московских центральных диаметров. Будут построены дополнительные пути, по ним пустят электрички, которые будут курсировать как поезда метро (раз в пять–шесть минут).

Лобня и Нахабино — В наибольшей степени готовности направления МЦД-1 и МЦД-2 ( Одинцово Подольск ) — их могут запустить уже в 2019 года.

Для транспортного обеспечения населения Мытищ готовится проект МЦД-5 ( Пушкино Домодедово ), однако для его строительства нужно изменить границы нацпарка «Лосиный остров». Этот вопрос должны проработать до 15 июля Минтранс и Минприроды , а после представить согласованные предложения.

Вопрос об изменении границ нацпарка уже поднимался: в 2012 году участок леса был нужен Росавтодору для строительства дублера Щелковского шоссе. Процесс согласования с Минприроды занял семь лет. Весной 2019 года проблему пришлось вынести на уровень премьер-министра Дмитрия Медведева

14 марта Медведев поручил Минприроды «проработать вопрос и принять необходимые решения в месячный срок» (то есть до середины апреля). Необходимый проект постановления правительства ведомство подготовило еще в феврале, но документы так и не вышли.

В свою очередь «Гринпис России» в апреле направил обращения в Генпрокуратуру о недопустимости разработки документа, ссылаясь на нарушения природоохранного законодательства.

В Балашихе и Красногорске подмосковное правительство предлагало продлить Сокольническую и будущую Шелепихинскую (она же Рублево — Архангельская) ветки метро (со строительством станций «Поселок Восточный», «Ильинская» и других).

В Минтрансе этот вариант не поддержали, предложив сделать ставку также на МЦД и развитие железнодорожного сообщения.

Подмосковные власти согласились: соответствующая договоренность была достигнута на совещании у зампреда правительства Московской области Игоря Трескова 7 мая.

Московская область, в свою очередь, должна обеспечить «транспортную доступность» для граждан железнодорожных станций и остановок. Региональный минтранс уже подготовил проекты строительства трех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), реконструкции четырех автодорог и строительства четырех участков дорог в Мытищах.

В Балашихе же нужно возвести шесть ТПУ, реконструировать шесть автодорог; Красногорску требуются пять новых ТПУ и реконструкция девяти автодорог.

Потребность в финансировании развития улично-дорожной сети составляет более 51,5 млрд рублей, строительства ТПУ — около 32 млрд рублей. Средства на эти цели будут запрашиваться из областного и федерального бюджетов.

До 15 июня Минтранс, Минфин, правительства Москвы и области должны представить в правительство России предложения по финансовому обеспечению мероприятий.

В перспективе Минтранс допускает возможность «рассмотрения вопроса» продления метро в Мытищи, говорится в материалах ведомства, но к такому сценарию можно будет вернуться только после «использования резерва пропускной способности» Ярославского направления Московской железной дороги и при возникновении «неудовлетворенности пассажирского спроса».

В Минприроды на запрос относительно позиции по поводу изменения границ «Лосиного острова» не ответили. Ситуацию также не комментировали в РЖД

После консультаций с Минтрансом в РЖД принято «общее решение о том, что приоритет за развитием проекта МЦД», подтвердили в департаменте транспорта Москвы.

«Метро — это прежде всего внутригородской транспорт. Для связи регионов во всем мире развивают пригородный железнодорожный транспорт», — пояснили в ведомстве.

Ветка МЦД-5, по оценкам дептранса, будет запущена до 2023 года. Кроме того, в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на Ярославском направлении МЖД (на участке Москва — Мытищи), что создаст дополнительную провозную способность.

Ранее в Москве открылся новый транспортно-пересадочный узел.