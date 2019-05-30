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Метро из Москвы не продлят в Мытищи, Красногорск и Балашиху 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху решили не продлевать; по мнению Минтранса, Минэкономики, Минфина и правительства Москвы, это может привести к «критической перегрузке» оранжевой ветки столичного метро и снижению безопасности перевозок.
Население Мытищ, Балашихи и Красногорска превышает 3 млн человек, а к 2025 году вырастет до 4,76 млн, что, в свою очередь, приведет к росту пассажиропотоков на 46–85%, говорится в рабочих материалах Минтранса и Московской области, посвященных решению транспортных проблем, передает «Коммерсант».
Указывается также, что еще 30 января подмосковное правительство в письме президенту России Владимиру Путину предложило продлить Калужско-Рижскую линию метро до станции «Челобитьево» в Мытищах. Данный обсуждается уже не первый год; в 2018 году такой вариант развития метро предполагал вице-мэр Марат Хуснуллин.
Минтранс, Минэкономики, Минфин и правительство Москвы решили, что продлевать метро нельзя: оранжевая ветка уже перегружена, появление новой станции приведет к «критической перегрузке» линии и снизит безопасность перевозок.
В качестве альтернативы Минтранс предлагает сделать акцент на развитие проекта московских центральных диаметров. Будут построены дополнительные пути, по ним пустят электрички, которые будут курсировать как поезда метро (раз в пять–шесть минут).
В наибольшей степени готовности направления МЦД-1 и МЦД-2 (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) — их могут запустить уже в 2019 года.
Для транспортного обеспечения населения Мытищ готовится проект МЦД-5 (Пушкино — Домодедово), однако для его строительства нужно изменить границы нацпарка «Лосиный остров». Этот вопрос должны проработать до 15 июля Минтранс и Минприроды, а после представить согласованные предложения.
Соответствующее поручение дал вице-премьер Максим Акимов, следует из протокола майского совещания в правительстве России по развитию московского транспортного узла.
Вопрос об изменении границ нацпарка уже поднимался: в 2012 году участок леса был нужен Росавтодору для строительства дублера Щелковского шоссе. Процесс согласования с Минприроды занял семь лет. Весной 2019 года проблему пришлось вынести на уровень премьер-министра Дмитрия Медведева.
14 марта Медведев поручил Минприроды «проработать вопрос и принять необходимые решения в месячный срок» (то есть до середины апреля). Необходимый проект постановления правительства ведомство подготовило еще в феврале, но документы так и не вышли.
В свою очередь «Гринпис России» в апреле направил обращения в Генпрокуратуру о недопустимости разработки документа, ссылаясь на нарушения природоохранного законодательства.
В Балашихе и Красногорске подмосковное правительство предлагало продлить Сокольническую и будущую Шелепихинскую (она же Рублево — Архангельская) ветки метро (со строительством станций «Поселок Восточный», «Ильинская» и других).
В Минтрансе этот вариант не поддержали, предложив сделать ставку также на МЦД и развитие железнодорожного сообщения.
Подмосковные власти согласились: соответствующая договоренность была достигнута на совещании у зампреда правительства Московской области Игоря Трескова 7 мая.
Московская область, в свою очередь, должна обеспечить «транспортную доступность» для граждан железнодорожных станций и остановок. Региональный минтранс уже подготовил проекты строительства трех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), реконструкции четырех автодорог и строительства четырех участков дорог в Мытищах.
В Балашихе же нужно возвести шесть ТПУ, реконструировать шесть автодорог; Красногорску требуются пять новых ТПУ и реконструкция девяти автодорог.
Потребность в финансировании развития улично-дорожной сети составляет более 51,5 млрд рублей, строительства ТПУ — около 32 млрд рублей. Средства на эти цели будут запрашиваться из областного и федерального бюджетов.
До 15 июня Минтранс, Минфин, правительства Москвы и области должны представить в правительство России предложения по финансовому обеспечению мероприятий.
В перспективе Минтранс допускает возможность «рассмотрения вопроса» продления метро в Мытищи, говорится в материалах ведомства, но к такому сценарию можно будет вернуться только после «использования резерва пропускной способности» Ярославского направления Московской железной дороги и при возникновении «неудовлетворенности пассажирского спроса».
В Минприроды на запрос относительно позиции по поводу изменения границ «Лосиного острова» не ответили. Ситуацию также не комментировали в РЖД.
После консультаций с Минтрансом в РЖД принято «общее решение о том, что приоритет за развитием проекта МЦД», подтвердили в департаменте транспорта Москвы.
«Метро — это прежде всего внутригородской транспорт. Для связи регионов во всем мире развивают пригородный железнодорожный транспорт», — пояснили в ведомстве.
Ветка МЦД-5, по оценкам дептранса, будет запущена до 2023 года. Кроме того, в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на Ярославском направлении МЖД (на участке Москва — Мытищи), что создаст дополнительную провозную способность.
Ранее в Москве открылся новый транспортно-пересадочный узел.
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Новости Москвы , Дмитрий Медведев , Марат Хуснуллин , Игорь Тресков , Максим Акимов , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Минтранс РФ , Правительство РФ , Минэкономразвития , Правительство Москвы , Правительство московской области , РЖД , Минфин , Минприроды , Балашиха , Красногорск , Московская область , Мытищи
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