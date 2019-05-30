Библиотеки приглашают прогуляться по исторической Москве

Прогуляться по старинным улицам столицы в компании москвоведов можно еженедельно. Всего в рамках проекта «Экскурсионная среда» запланировано более 250 бесплатных экскурсий.

Бесплатные экскурсии по историческому центру Москвы организуют библиотеки столичного Департамента культуры. Каждую неделю до середины октября по средам будет проводиться 14 пешеходных туров. В сопровождении москвоведов экскурсанты прогуляются по старинным улочкам города и узнают, какие секреты хранят окрестности Арбата, как и почему образовалась Немецкая слобода, где жил писатель Михаил Булгаков и работал художник Исаак Левитан

«Литературно-исторические экскурсии будут проводиться по 10 районам в центре Москвы. Маршруты проходят, например, по Якиманке, Арбату, Замоскворечью, Мещанскому, Пресненскому и другим районам. Всего до середины октября запланировано более 250 таких познавательных прогулок», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В Хамовниках участников экскурсий познакомят с историей улицы Плющихи, где жила творческая интеллигенция, в Басманном районе расскажут о местах, связанных с Александром Пушкиным, а во время прогулки по Таганскому району гиды раскроют интересные подробности купеческой и ремесленной жизни этих мест.

Экскурсии будут начинаться в 19:00–19:30 и длиться полтора-два часа. Присоединиться к ним могут горожане старше 16 лет, в одной группе может быть до 30 человек. Найти подробное расписание и зарегистрироваться можно на сайте «Библиотеки центра Москвы».

Экскурсию «Булгаковская Москва. Судьба Мастера и Маргариты» проводит библиотека № 6 имени В. В. Вересаева. Маршрут этого пешеходного тура будет проходить по местам, связанным с жизнью и творчеством знаменитого писателя. Экскурсанты заглянут в Нащокинский переулок, где провел свои последние годы Михаил Булгаков и пройдутся по Большому Афанасьевскому переулку. Именно там разворачивались основные действия романа «Мастер и Маргарита». Участники экскурсии также прогуляются по Большой и Малой Молчановке, посетят Малый Ржевский переулок и дойдут до Дома полярников на Никитском бульваре, в котором после смерти писателя жила его жена — Елена Сергеевна.

Экскурсия «По чеховской Москве», организованная библиотекой № 8 имени А. П. Чехова, пройдет по Малой Дмитровке. На этой улице до сих пор стоит главный дом городской усадьбы Долгоруковых — Бобринских, где находилась редакция юмористического журнала «Зритель». Именно в нем под псевдонимом Антоша Ч. писатель печатал свои первые произведения. А недалеко от этого места, в Дегтярном переулке, располагается доходный дом А. А. Шешкова, где в 1899–1900 годы жил и работал Антон Павлович.

Экскурсию «Путешествие по Капитанской слободе: Новая Басманная улица» подготовила библиотека № 20 имени А. А. Дельвига. Горожан ждет прогулка от площади Разгуляй до площади Красные Ворота. В конце XVII века местность, где сейчас расположена Новая Басманная улица, называлась Капитанской слободой. Здесь разрешили селиться иноземцам — военным, отслужившим в России по контракту, крестившимся в православную веру и принявшим русское подданство. Во второй половине XVIII века здесь обосновались дворяне. В 1793 году среди владельцев домов на Новой Басманной улице встречаются фамилии князей Голицыных, Куракиных, Трубецких, Лопухиных, графов Головкиных, нетитулованных дворян Нарышкиных. На экскурсии покажут сохранившиеся до наших дней бывшие дворянские особняки и расскажут их историю.

На экскурсию под названием «По шелковой Воздвиженке: Воздвиженка — Романов переулок — Старое Ваганьково» приглашает библиотека № 3 имени Н. А. Добролюбова. Участники пешеходного тура узнают, где находился Опричный двор Ивана Грозного , а также какой дом был признан лучшим в Москве сто лет назад и как сложилась его судьба. Кроме того, экскурсантам расскажут знаменитые истории любви, которые помнит улица Воздвиженка. Например, как и где на этой улице встретились писатель Антон Чехов и его жена Ольга Книппер

Библиотека № 7 имени Антуана де Сент-Экзюпери организует прогулку «От Девкина переулка в Красное село». Она пройдет по территории бывшей Немецкой слободы (сейчас — Бауманская улица) и Елоховской площади через все Красное село (сейчас — Красносельский район столицы) до старинной кондитерской фабрики Абрикосовых (фабрика имени П. А. Бабаева). А экскурсию под названием «Из Старых садов в Кулишки» проведет библиотека № 18 имени В. А. Жуковского. Участники пешеходного тура прогуляются в Милютинском саду и посетят места, связанные с художником Исааком Левитаном и композитором Петром Чайковским

Какие экскурсии проведут библиотеки:

— «По шелковой Воздвиженке: Воздвиженка — Романов переулок — Старое Ваганьково» (библиотека № 3 имени Н. А. Добролюбова);

— «Булгаковская Москва. Судьба Мастера и Маргариты» (библиотека № 6 имени В. В. Вересаева);

— «Путешествие по Капитанской слободе: Новая Басманная улица» (библиотека № 20 имени А. А. Дельвига);

— «От Девкина переулка в Красное село» (библиотека № 7 имени Антуана де Сент-Экзюпери);

— «Из Старых садов в Кулишки» (библиотека № 18 имени В. А. Жуковского);

— «По чеховской Москве» (библиотека № 8 имени А. П. Чехова);

— «Мещанка: перелистывая страницы» (библиотека № 1 имени А. С. Грибоедова);

— «Непридуманные истории Плющихи» (библиотека № 4);

— «Пресня Большая и Малая» (библиотека № 9 имени Н. В. Гоголя);

— «По следам Золотой Орды» (библиотека № 13 имени Н. Г. Чернышевского);

— «Пресня сквозь время и судьбы» (библиотека № 10);

— «Замоскворечье: тайны и истории предместья» (центральная детская библиотека № 14);

— «Прогулка по Гончарной слободе» (библиотека № 16, отдел «Библиотека префекта ЦАО»);

— «Пешеходная Таганка. Урочище Заяузье» (центральная библиотека № 15 имени В. О. Ключевского).

Бесплатные экскурсии этим летом проводит также Московский дом национальностей. Во время пешеходных и автобусных туров экскурсантам покажут дома, где жили цари, писатели и актеры, проведут по историческим улицам и районам города, а также поведают московские тайны и легенды. Участники прогулок узнают, кто такая чудь белоглазая, где стоит терем с поливными изразцами и о многом другом.

Летние читальни городских библиотек откроются с 1 июня в 12 столичных парках. Они будут работать до конца лета по выходным с 12:00 до 18:00. Стойки выдачи книг разместят в парковых павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах (беседках), а места для чтения оборудуют под открытым небом. В летних читальнях гости парков смогут познакомиться с книжными новинками или полистать классику, устроившись на удобных пуфах. Кроме того, на площадках можно будет записаться в библиотеку, чтобы взять интересные издания на дом, и обменяться книгами на полках буккроссинга. Для посетителей также организуют бесплатные познавательные лекции, образовательные курсы, мастер-классы, интеллектуальные игры и викторины. Летние читальни появятся в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском парках, парках «Северное Тушино», «Кузьминки», музее-заповеднике «Царицыно» и других зонах отдыха.