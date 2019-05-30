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Артефакты из усадьбы князя Голицына обнаружили столичные археологи 

Вечерняя Москва + ещё 9 4 часа назад
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Ценные исторические предметы обнаружили московские археологи во время работ по благоустройству территории у реки Яузы в Южном Медведкове. Среди находок — часть декора фасада дворянской усадьбы, осколки посуды и фрагменты рельефных печных образцов. Датированы они концом XVII века. До 1689 года усадьба принадлежала фавориту царевны Софьи Алексеевны князю Василию Голицыну, а затем дяде Петра I Федору Нарышкину.
Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, археологические изыскания велись на месте бывшего села Медведково, на пересечении улиц Заповедной и Полярной.
— Пока самой значимой находкой на этом участке стал венчик (верхний край) стеклянного сосуда, предположительно вазочки с зауженным горлышком. В допетровские времена, когда стекольных заводов в России фактически не было, такая посуда считалась предметом роскоши. Ее можно было встретить только в домах очень богатых людей. Скорее всего, вазочку привезли из Европы, — рассказал глава департамента.
Несмотря на удаленность усадьбы от Москвы, она оформлена в модном для города архитектурном стиле классицизм. Там обнаружены изразцы, которыми были отделаны печи в доме, посуда из белой глины. Кроме предметов XVII века, там найдены предметы из недавнего прошлого — например, фрагмент скульптуры космонавта и расписная чернильница из фарфора.
Все находки будут переданы в столичные музеи. Археологи будут продолжать свои поиски в течение всего периода работ по благоустройству. Главное — сохранить исторического места и подчеркнуть его индивидуальность при строительстве, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Василий Голицын , Москва
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