В Москве-реке завелись мохнаторукие крабы

В московских водоемах поселились китайские мохнаторукие крабы, которые попали сюда из Волги.

Крабов заметили в Сходненском деривационном канале и Москве-реке. Зоологи заявили, что мохнатый китайский краб считается опасным инвалидным видом. Он питается икрой рыб, и, если он размножится в столичных водоемах, то будет представлять угрозу для местной популяции рыб и раков. В Китае этот вид крабов считается деликатесом, однако он может быть переносчиком рачьей чумы, а в Восточной Азии этот краб является промежуточным хозяином паразита человека — легочной двуустки.

Впервые этот вид краба попал в Европу в 1912 году, сейчас его ареал простирается от Германии и Франции до Голландии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Португалии и Польши. Также он завезен в Северную Америку. В 1998 году мохнаторукого краба обнаружили в Черном море, а позже — в Кондопожской губе Онежского озера и на Волге.