Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве-реке завелись мохнаторукие крабы 

Инфо 24 1 час назад
Фото: Инфо 24
В московских водоемах поселились китайские мохнаторукие крабы, которые попали сюда из Волги.
Крабов заметили в Сходненском деривационном канале и Москве-реке. Зоологи заявили, что мохнатый китайский краб считается опасным инвалидным видом. Он питается икрой рыб, и, если он размножится в столичных водоемах, то будет представлять угрозу для местной популяции рыб и раков. В Китае этот вид крабов считается деликатесом, однако он может быть переносчиком рачьей чумы, а в Восточной Азии этот краб является промежуточным хозяином паразита человека — легочной двуустки.
Впервые этот вид краба попал в Европу в 1912 году, сейчас его ареал простирается от Германии и Франции до Голландии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Португалии и Польши. Также он завезен в Северную Америку. В 1998 году мохнаторукого краба обнаружили в Черном море, а позже — в Кондопожской губе Онежского озера и на Волге.
Инфо 24: последние новости
На Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро застряли два поезда. Движение восстановили через час Конец омского метро: недострой зальют цементом Китайские пограничники будут проверять смартфоны туристов
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС обратился с заявлением к России и Турции107
Появились подробности смерти школьницы на ЕГЭ8
Пелоси попрекнула Facebook Россией за «пьяное» видео5
Россиянин сдал квартиру и лишился миллиона рублей3
Переобулся в патриоты? Макаревич объяснил концерт у Кремля60
Видео
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
01:44
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
01:45
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле
В мире США
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение