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Антибиотики нашли в крупных реках мира: стоит ли бояться пить воду в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концентрация антибиотиков в некоторых водных путях превышает безопасные уровни в 300 раз, установила группа ученых во главе с Университетом Йорка.
Профессор Алистер Боксолл из отделения экологической устойчивости Университета Йорка заявил:
«Результаты вызывают беспокойство, демонстрируя широко распространенное загрязнение речных систем во всем мире антибиотиками. Многие ученые и политики в настоящее время осознают роль природной среды в проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Наши данные показывают, что загрязнение рек антибиотиками может быть важным фактором».
Его слова публикует английское издание Independent.
Ученые опасаются, что антибиотики в реках вызывают развитие резистентности бактерий, что означает, что они больше не могут использоваться в лекарствах для людей. Исследователи обнаружили, что вода в Темзе была загрязнена пятью антибиотиками, причем показатели были три раза больше безопасных.
Как сообщил профессор Алистер Боксолл в переписке с корреспондентом «Вечерней Москвы», в России исследования не проводились. «Вечерняя Москва» заинтересовалась: каково состояние московской воды, которую жители столицы берут из водопровода?
Как сказал Тимофей Суровцев, руководитель центра экологического консалтинга и мониторинга «Помор», с московской водой все в порядке.
— Вода в Москве полностью соответствует государственным нормативам: она пригодна для питья, абсолютно безвредна. Состав воды может несколько разнится от районов нашего города: воду подают из разных мест страны. Но все отличия — в пределах нормы. Однако в домах, расположенных далеко от магистрального источника из-за износа труб может появляться легкий привкус железа: такую воду лучше фильтровать бытовым фильтром и отстаивать, — сообщил Тимофей Суровцев.
За качеством воды непрерывно следят, сообщили в пресс-службе «Мосводоканала»
— Контроль качества воды в системе централизованного водоснабжения Москвы осуществляется круглосуточно по всему пути движения воды — от верховий источников до кранов потребителей. Это и автоматический контроль с помощью специальных датчиков-анализаторов, и плановый анализ отобранных проб в аккредитованных лабораториях Центра контроля качества воды АО «Мосводоканал», а также в специализированных аналитических центрах других организаций, — сообщили в пресс-службе организации.
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Новости Москвы , Тимофей Суровцев , Мосводоканал , Москва
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