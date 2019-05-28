Антибиотики нашли в крупных реках мира: стоит ли бояться пить воду в Москве

Концентрация антибиотиков в некоторых водных путях превышает безопасные уровни в 300 раз, установила группа ученых во главе с Университетом Йорка.

Профессор Алистер Боксолл из отделения экологической устойчивости Университета Йорка заявил:

«Результаты вызывают беспокойство, демонстрируя широко распространенное загрязнение речных систем во всем мире антибиотиками. Многие ученые и политики в настоящее время осознают роль природной среды в проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Наши данные показывают, что загрязнение рек антибиотиками может быть важным фактором».

Его слова публикует английское издание Independent.

Ученые опасаются, что антибиотики в реках вызывают развитие резистентности бактерий, что означает, что они больше не могут использоваться в лекарствах для людей. Исследователи обнаружили, что вода в Темзе была загрязнена пятью антибиотиками, причем показатели были три раза больше безопасных.

Как сообщил профессор Алистер Боксолл в переписке с корреспондентом «Вечерней Москвы», в России исследования не проводились. «Вечерняя Москва» заинтересовалась: каково состояние московской воды, которую жители столицы берут из водопровода?

Как сказал Тимофей Суровцев , руководитель центра экологического консалтинга и мониторинга «Помор», с московской водой все в порядке.

— Вода в Москве полностью соответствует государственным нормативам: она пригодна для питья, абсолютно безвредна. Состав воды может несколько разнится от районов нашего города: воду подают из разных мест страны. Но все отличия — в пределах нормы. Однако в домах, расположенных далеко от магистрального источника из-за износа труб может появляться легкий привкус железа: такую воду лучше фильтровать бытовым фильтром и отстаивать, — сообщил Тимофей Суровцев.

За качеством воды непрерывно следят, сообщили в пресс-службе «Мосводоканала»