Выставка современного искусства Индии пройдет в Третьяковке

Большую выставку современного индийского искусства планируют провести в Новой Третьяковке в 2020 году. Об этом в среду, 29 мая, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова

— Мы ведем серьезнейшие переговоры об организации большой выставки современного индийского искусства, которое никогда не было представлено в Москве, — сказала она.

Кроме того, музей готовит масштабный проект «Единство в разнообразии», посвященный искусству России и Европы за последние 30 лет. В экспозиции будет представлено порядка 80 художников. Среди них будут как знаковые деятели, так и молодые таланты до 30 лет. Позднее проект будет представлен в Париже и Берлине, сообщает РИА Новости.