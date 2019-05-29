Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выставка современного искусства Индии пройдет в Третьяковке 

Вечерняя Москва + ещё 15 2 часа назад
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»
Большую выставку современного индийского искусства планируют провести в Новой Третьяковке в 2020 году. Об этом в среду, 29 мая, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
— Мы ведем серьезнейшие переговоры об организации большой выставки современного индийского искусства, которое никогда не было представлено в Москве, — сказала она.
Кроме того, музей готовит масштабный проект «Единство в разнообразии», посвященный искусству России и Европы за последние 30 лет. В экспозиции будет представлено порядка 80 художников. Среди них будут как знаковые деятели, так и молодые таланты до 30 лет. Позднее проект будет представлен в Париже и Берлине, сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва: последние новости
На сами вокзалах Москвы и станции «Тушино» начали раздавать воду Белым медведям Московского зоопарка раздали «мороженое» Летнюю резиденцию графов Шереметьевых отреставрируют
Новости Москвы , Зельфира Трегулова , РИА Новости , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко19
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове22
Школьница умерла во время ЕГЭ90
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся124
Турция оказалась в плачевном состоянии34
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение