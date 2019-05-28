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Погода в Москве: мсквичей предупредили о возможных торнадо и смерчах после жары 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Шквалы, торнадо и смерчи могут ждать столичный регион после аномальной жары, рассказал завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
"Сейчас у нас еще достаточно влажная земля, и такой период жары приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть, атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы", — объяснил он Агентству "Москва".
По словам специалиста, в течение лета такие опасные природные явления могут формироваться в Москвы и области после затяжной жары — на 10 и более дней. Самым опасным периодом он назвал конец мая и начало июня.
Однако вероятность возникновения подобных явлений сохраняется до сентября–октября. В этот период похолодает и атмосфера станет более устойчивой.
Семенов отметил, что среднемесячная температура в мая за последние 100 лет выросла в Москве больше чем на три градуса, летние месяца также потеплели на два–три градуса.
"Если брать тренд за последние 100 лет, тут потепление будет непрерывное за все сезоны. В мае — больше чем на три градуса, в июне — на два, июле — на три и в августе — на два градуса. За последние 30 лет в мае среднемесячная температура выросла почти на четыре градуса", — уточнил он.
В центре погоды "Фобос" сообщили, что днем в среду можно рассчитывать на 30-градусную жару. Научный руководитель Гидрометцентра предупредил о жаре в 32 градуса.
В четверг сохранится аналогичная температура, но повысится вероятность грозовых ливней. В конце рабочей недели дождей и гроз станет больше, а жара немного спадет.
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Новости Москвы , Погода , Владимир Семенов , РАН , АГН "Москва" , Москва
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