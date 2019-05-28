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Более 3,5 тыс. фейерверков раскрасили небо Москвы в День пограничника 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Более 3,5 тыс. фейерверков раскрасили небо Москвы в честь Дня пограничника, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенном во вторник.
"Салютные установки калибров 195, 125 и 105 мм, которые разместили в Парке Победы на Поклонной горе, в парке ВДНХ и Измайловском парке, произвели более 3,5 тыс. фейерверочных выстрелов", — сообщили в пресс-службе.
В округе рассказали, что было использовано свыше 45 видов фейерверков, которые раскрасили небо столицы в 400 цветов и оттенков.
Праздник обеспечил отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.
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