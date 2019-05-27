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Власти Москвы назвали победителей первой московской бизнес-премии «Прорыв года» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: pg.mbm.ru
Имена победителей московской бизнес-премии "Прорыв года" в восьми номинациях объявили на церемонии награждения на сцене "ВТБ Арены", передает корреспондент ТАСС. Премия стартовала в марте, за полтора месяца организаторы получили более 35 тыс. заявок на участие, отбор победителей проходил в три этапа.
"Почетный стартап года" (предприниматели старше 55 лет) получил 72-летний Анатолий Кирсанов. Его компания предлагает оборудование, работающее на основе использования возобновляемых источников энергии для автономного тепло— и электроснабжения. Валентино Бонтемпи был назван "Иностранным предпринимателем года" за успех в сфере ресторанного бизнеса. Лауреатом номинации "Экспортер года" стал Герман Муравьев. Предприниматель занимается разработкой охранного робота под названием "Трал патруль", выполняющего функции системы слежения.
Наталия Линькова — победительница номинации "Социально ответственный бизнес года". К успеху ее привел сервис индивидуального подбора нянь "Бабушка на час". Производство фармацевтических субстанций принесло Ирине Кузьмич победу в номинации "Возвращение года" (бизнес, который смог выйти в рост после убытков). "Франшизой года" названа спортивно-обучающая программа Руслана Баширова. Татьяна Зубова стала "Мамой — успешным предпринимателем года", компания которой создает уникальные лекарственные препараты. Дмитрий Степаненко был назван "Молодым предпринимателем года", награду ему принес успех в разработке программного обеспечения.
Московская неделя предпринимательства, организованная правительством Москвы и столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития, проходит в городе с 27 по 31 мая уже во второй раз. Мероприятие является самым крупным деловым событием для московского малого и среднего бизнеса. В этом году повестка недели была сформирована исходя из пожеланий самих предпринимателей. Для участников проходят панельные дискуссии и круглые столы по самым актуальным вопросам бизнеса, они обменяются опытом с успешными предпринимателями, а также напрямую пообщаются со столичными чиновниками.
В общей сложности на неделе предпринимательства ожидаются более 60 тыс. участников и 1,5 тыс. спикеров и экспертов. Мероприятия проходят на шести площадках. По итогам власти Москвы соберут мнения бизнесменов, чтобы на их основании подготовить новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса в городе.
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Новости Москвы , Дмитрий Степаненко , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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