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Режим работы канатной дороги в «Лужниках» изменится 31 мая из-за концерта Bon Jovi 

Москва меняется + ещё 5 5 часов назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Режим работы канатной дороги в «Лужниках» изменится 31 мая из-за концерта Bon Jovi. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«31 мая 2019 г. в связи с проведением концерта Bon Jovi на территории СК «Лужники» с 16:00 до 23:00 высадка пассажиров будет осуществляться только на станции «Воробьевы горы», — говорится в сообщении.
Таким образом, на станции «Воробьевы горы» можно приобрести билеты только по маршруту «туда-обратно». На станции «Лужники» в этот период времени будет возможна только посадка пассажиров.
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