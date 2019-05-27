Режим работы канатной дороги в «Лужниках» изменится 31 мая из-за концерта Bon Jovi

Режим работы канатной дороги в «Лужниках» изменится 31 мая из-за концерта Bon Jovi. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«31 мая 2019 г. в связи с проведением концерта Bon Jovi на территории СК «Лужники» с 16:00 до 23:00 высадка пассажиров будет осуществляться только на станции «Воробьевы горы», — говорится в сообщении.

Таким образом, на станции «Воробьевы горы» можно приобрести билеты только по маршруту «туда-обратно». На станции «Лужники» в этот период времени будет возможна только посадка пассажиров.