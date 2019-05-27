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Территорию рядом со станцией метро «Лухмановская» благоустроят 

Москва24 + ещё 5 7 часов назад
Фото: stroi.mos.ru
На территории возле строящейся станции метро "Лухмановская" Кожуховской линии начались работы по обустройству новых пешеходных и транспортных маршрутов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капитального ремонта.
Сейчас рабочие демонтируют асфальт на тротуарах и проезжей части и старый бордюрный камень. Начато устройство оснований под новые дороги. За счет оптимизации ширины полос движения будут расширены тротуары.
Планируется разбить почти 178 тысяч квадратных метров газонов, высадить порядка 170 деревьев и более 300 кустарников. Также будут установлены более 260 опор основного освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами и почти 460 лавочек и урн.
Работы возле станции метро планируется завершить летом, на территории района — до конца года.
Ранее сообщалось, что к концу лета набережная Шитова на востоке столицы станет пешеходной. Также пешеходная зона появится на улице Школьная в Таганском районе.
10 мая стартовали работы по благоустройству улицы Остоженки и прилегающих переулков — Мансуровского и Кропоткинского. Между этими переулками разобьют сквер, а для автомобилистов организуют парковочные карманы.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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