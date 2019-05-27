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Движение на пяти участках дорог на западе Москвы ограничат до 1 июня 

Москва24 5 часов назад
В результате продления сроков реконструкции инженерных сетей на западе Москвы движение на пяти участках дорог будет ограничено, сообщает Агентство "Москва".
Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничения проезда действуют круглосуточно с 27 мая по 1 июня.
На Студенческой улице в районе дома 44/28 и на улице Дунаевского в районе дома 8 движение ограничат на одной полосе с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковочного пространства.
На участках улицы Студенческая в районе дома 23 и улицы Киевская в районе дома 44/28 по улице Студенческая проезд будет закрыт частично на одной полосе с сохранением существующего количества полос.
Также движение будет ограничено на одной полосе с организацией приоритетного права проезда на улице Дунаевского в районе дома 10.
Ранее сообщалось, что в связи со строительством транспортной развязки перекроют три участка дорог в районе 50 километра МКАД.
Движение полностью перекроют со 2 по 6 июня с 01:30 до 04:30 в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова (внутренняя сторона), а также с 7 по 11 июня с 01:30 до 4:30 — на внешней.
В связи со строительством до 15 декабря в круглосуточном режиме перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД в районе дома 38Б, строение 2 по Рябиновой улице.
Ряд улиц перекроют с 30 мая по 2 июня из-за марафона "Бегущие сердца".
Отмечается, что с 12:00 30 мая до 23:59 2 июня полностью перекроют площадь Васильевский спуск.
Помимо этого, 1 июня с 00:00 до 18:00 машины не пустят на Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост. В этот же день с 07:00 до 12:30 автомобилисты не смогут проехать по Болотной улице, Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной.
Ограничения затронут Раушскую набережную и 2-й Раушский переулок. Вместе с ними перекроют Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.
Кроме того, 1 июня с 07:00 до 15:30 движение ограничат на улицах Садовнической и Балчуг.
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Новости Москвы , Видео , АГН "Москва" , Москва
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