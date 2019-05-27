Движение на пяти участках дорог на западе Москвы ограничат до 1 июня

В результате продления сроков реконструкции инженерных сетей на западе Москвы движение на пяти участках дорог будет ограничено, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничения проезда действуют круглосуточно с 27 мая по 1 июня.

На Студенческой улице в районе дома 44/28 и на улице Дунаевского в районе дома 8 движение ограничат на одной полосе с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковочного пространства.

На участках улицы Студенческая в районе дома 23 и улицы Киевская в районе дома 44/28 по улице Студенческая проезд будет закрыт частично на одной полосе с сохранением существующего количества полос.

Также движение будет ограничено на одной полосе с организацией приоритетного права проезда на улице Дунаевского в районе дома 10.

Ранее сообщалось, что в связи со строительством транспортной развязки перекроют три участка дорог в районе 50 километра МКАД.

Движение полностью перекроют со 2 по 6 июня с 01:30 до 04:30 в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова (внутренняя сторона), а также с 7 по 11 июня с 01:30 до 4:30 — на внешней.

В связи со строительством до 15 декабря в круглосуточном режиме перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД в районе дома 38Б, строение 2 по Рябиновой улице.

Ряд улиц перекроют с 30 мая по 2 июня из-за марафона "Бегущие сердца".

Отмечается, что с 12:00 30 мая до 23:59 2 июня полностью перекроют площадь Васильевский спуск.

Помимо этого, 1 июня с 00:00 до 18:00 машины не пустят на Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост. В этот же день с 07:00 до 12:30 автомобилисты не смогут проехать по Болотной улице, Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной.

Ограничения затронут Раушскую набережную и 2-й Раушский переулок. Вместе с ними перекроют Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.

Кроме того, 1 июня с 07:00 до 15:30 движение ограничат на улицах Садовнической и Балчуг.