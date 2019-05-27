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Детский сад на 200 мест построили в ТиНАО 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ТиНАО в деревне Валуево поселения Филимонковского построили детский сад на 200 мест. В каждой из восьми групп есть раздевалка, игровая комната, буфет, туалет и спальня, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
Игровую и спальню отделяет между собой трансформируемая перегородка, позволяющая объединить их в единое пространство.
Также там оборудовали залы для физкультуры и занятий музыкой, комната для проведения кружков, медблок, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Жидкин отметил, что детсад строился за счет средств городского бюджета. Планируется ввести его в эксплуатацию в июне, а в июле он может быть открыт для малышей.
Ранее сообщалось, что в районе Левобережный на севере столицы появится школа на 250 мест с дошкольным отделением для 300 воспитанников.
В школе-трансформере можно будет объединять или изолировать помещения благодаря каркасной системе и раздвижным перегородкам. Классы обставят современной модульной мебелью, а на стенах разместятся интерактивные экраны.
Для школьников и воспитанников детского сада в здании оборудуют отдельные входы. Также будут разделены физкультурные залы и столовые. Кроме того, на территории комплекса создадут игровые и баскетбольную площадки, зеленый уголок.
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Новости Москвы , Владимир Жидкин , Правительство Москвы , Москва
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