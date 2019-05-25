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Самба фестиваль пройдет 26 мая в Измайловском парке 

Москва меняется 22 часа назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
26 мая в Измайловский Парк станет частью Московского самба фестиваля. Феерическое карнавальное шествие — как в Рио-де-Жанейро! — пройдёт по аллее Большого круга, а вечером состоится большой концерт бразильских ритмов, музыки, песен и танцев.
Парад проходит в сопровождении музыки — бразильской карнавальной самбы, которая исполняется почти исключительно на барабанах и других перкуссионных инструментах. В параде участвуют музыканты, ходулисты, танцоры и артисты в необычных ярких костюмах. Во главе колонны движется стилизованная платформа.
Карнавал в Измайловском парке проходит в рамках Московского самба фестиваля, на который съезжаются барабанщики и танцоры из множества регионов России и стран бывшего СССР, а также гости из Европы, и, конечно, Бразилии. Фестиваль организует московская студия бразильских и этнических барабанов «Samba Real» при поддержке Посольства Бразилии в России.
В течение нескольких дней участники репетируют под руководством специально приглашённого дирижёра из Бразилии и бразильского хореографа, чтобы воскресным вечером принести частицу неукротимой тропической карнавальной энергии на аллеи московского парка!
Старт шествия в 16:00. По окончании шествия — концерт на Центральной эстраде.
Вход свободный!
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Новости Москвы , Рио-Де-Жанейро
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