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Станция метро «Ольховая» Сокольнической линии почти построена 

Москва меняется + ещё 12 15 часов назад
Фото: © mos.ru / проектное решение
Станция метро «Ольховая» Сокольнической линии почти построена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Строительная готовность составляет 95–98 процентов. Это первая наземная станция метро, которую мы сделали в закрытом контуре, то есть она хоть и наземная, но полностью накрыта крышей со звукоизоляционными панелями, закрывающей от снега и дождя», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Отмечается, что рядом с метро под Калужским шоссе появится автомобильный тоннель. Он станет продолжением участка дороги, которая проходит по Калужскому и Киевскому шоссе до улицы Поляны.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы
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