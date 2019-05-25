Станция метро «Ольховая» Сокольнической линии почти построена

Станция метро «Ольховая» Сокольнической линии почти построена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строительная готовность составляет 95–98 процентов. Это первая наземная станция метро, которую мы сделали в закрытом контуре, то есть она хоть и наземная, но полностью накрыта крышей со звукоизоляционными панелями, закрывающей от снега и дождя», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Отмечается, что рядом с метро под Калужским шоссе появится автомобильный тоннель. Он станет продолжением участка дороги, которая проходит по Калужскому и Киевскому шоссе до улицы Поляны.