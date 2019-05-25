Станция метро «Ольховая» Сокольнической линии почти построена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Строительная готовность составляет 95–98 процентов. Это первая наземная станция метро, которую мы сделали в закрытом контуре, то есть она хоть и наземная, но полностью накрыта крышей со звукоизоляционными панелями, закрывающей от снега и дождя», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Отмечается, что рядом с метро под Калужским шоссе появится автомобильный тоннель. Он станет продолжением участка дороги, которая проходит по Калужскому и Киевскому шоссе до улицы Поляны.