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Новые остановки наземного транспорта появятся в Москве с 25 мая 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва 24/Роман Васильев
С 25 мая для наземного транспорта появятся новые и дополнительные остановки на нескольких маршрутах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мосгортранса".
"С 25 мая вводятся изменения в работе остановок наземного транспорта. Появятся новые остановки: "Орехово-3" для автобуса №510 по Каширскому шоссе в обоих направлениях, между остановками "Метро "Домодедовская" и "Совхоз имени Ленина" "Березовый лес" для автобуса №722 по улице 2-ая Вольская в обоих направлениях, между остановками "Бетонный завод" и "10-я городская больница" "МФЦ района Куркино" для автобусов №268, 268к по Новокуркинскому шоссе в обоих направлениях, между остановками "Хирургическая больница" и "14-й микрорайон Куркина", — сказано в сообщении.
Также появится остановка "6-я Нововатутинская улица" (для автобуса №513 по Калужскому шоссе), "Алексеевка" и "Поворот на Чернецкое" (для автобуса № 1004 на рейсах с заездом в поселок Богоявление), "Беломорская улица" (для автобуса №400 по Ленинградскому шоссе при движении в область (у дома №112), между остановками "Метро "Речной вокзал" и "Канал имени Москвы"), "Поселок Новобратцевский" (по требованию) для автобуса №400к по Путилковскому шоссе.
Для автобуса №959 также вводятся дополнительные остановки. Остановка "Поворот на Хлебниково" для автобуса №817 по Шереметьевскому шоссе получает новое название "Индустриальный парк "Шереметьево".
Остановка "Бакунинская улица, 84" для автобусов № "М3", "Т25", "Т88", "Н3" и троллейбуса №22 по улице Бакунинская переводится в постоянный режим. Остановка "Метро "Семеновская" для трамвая №36 при движении к Преображенской площади переносится на 70 метров назад.
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