В «Лужниках» начались испытания зиплайна «Полет ласточки»

В «Лужниках» начались испытания зиплайна «Полет ласточки». Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Экстремальный аттракцион зиплайн «Полет Ласточки» откроется на стадионе «Лужники» летом. Любой желающий сможет спуститься из-под крыши Большой Спортивной Арены по тросу прямо к веревочному парку на территории спорткомплекса. Для этого предусмотрены канатные трассы длиной 180 метров с перепадом высот более 24 метра. Скорость спуска составит 40 километров в час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аттракцион будет работать в теплое время года.