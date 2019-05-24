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В «Лужниках» начались испытания зиплайна «Полет ласточки» 

Москва меняется + ещё 1 7 часов назад
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
В «Лужниках» начались испытания зиплайна «Полет ласточки». Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Экстремальный аттракцион зиплайн «Полет Ласточки» откроется на стадионе «Лужники» летом. Любой желающий сможет спуститься из-под крыши Большой Спортивной Арены по тросу прямо к веревочному парку на территории спорткомплекса. Для этого предусмотрены канатные трассы длиной 180 метров с перепадом высот более 24 метра. Скорость спуска составит 40 километров в час», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аттракцион будет работать в теплое время года.
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