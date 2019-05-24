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Бегемотиху Ксюшу перевели в открытый вольер в Московском зоопарке 

Москва24 + ещё 8 5 часов назад
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке перевели в открытый вольер самку карликового бегемота Ксюшу в связи с теплой погодой, сообщает пресс-служба зоосада.
"Всю зиму она провела в закрытом помещении, куда посетители не имеют доступа. Благодаря теплой погоде выпустить бегемота на прогулку удалось раньше запланированного срока", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Ксюша уже несколько раз искупалась и исследует вольер.
Вес карликовой бегемотихи составляет 212 килограмм, и она продолжает расти.
"Кстати, процедура взвешивания является неотъемлемой частью тренинга, который специалисты ежедневно проводят с бегемотом. В тренинг также входят осмотр копыт, переход из одного вольера в другой и выполнение других несложных просьб зоологов", — говорится в сообщении.
Как уточняется, Ксюша выполняет все задания, но может и заупрямиться.
Ранее сообщалось, что в летний вольер переехали сурикаты. Переезд состоялся раньше обычного благодаря теплой погоде. Наиболее активны сурикаты в утренние и дневные часы. В это время они занимаются строительством тоннелей и обследуют территорию.
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