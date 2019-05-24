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Собянин сообщил об укреплении пожарной службы в ТиНАО 

Москва24 + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В ТиНАО укрепляют пожарную службу. На территории большие лесопарковые зоны, поэтому и депо там станет больше. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в микроблоге Twitter.
"Сейчас в округах строятся и проектируются около 10 пожарных депо, восемь уже работают. В ТиНАО больше 650 пожарных, спасателей и 35 единиц техники", — указал мэр. Ситуацию в лесах постоянно контролируют с помощью вертолетов.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО построят трехэтажное пожарное депо на четыре поста пожарной техники. Депо будет располагаться в поселении Рязановское. В здании появятся помещение для хранения пожарной техники, диспетчерская, аппаратная, комнаты отдыха диспетчеров и санитарные узлы.
К 2020 году в ТиНАО планируют построить пятнадцать новых пожарных депо. Кроме того, там сформируют четыре пожарно-спасательных отряда.
Сейчас в округах действует сеть площадок для противопожарных и медицинских служб: Васюнино, Чернецкое, Ярцево, Вороново, Щапово, Киевский.
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