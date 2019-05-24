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Главный дом городской усадьбы Поповых-Симоновых отреставрируют 

Москва меняется + ещё 3 5 часов назад
Фото: © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Главный дом городской усадьбы Поповых-Симоновых отреставрируют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Двухэтажный дом с антресолями на Верхней Радищевской улице относится к архитектурному стилю классицизм и отличается стройностью и гармонией общих пропорций. Безусловно, этот памятник играет важную роль для всей застройки квартала. Для того чтобы провести качественную реставрацию здания, правообладатель должен разработать подробный проект предстоящих работ и представить его в Департамент», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последний раз дом перестраивали в 1909 году по проекту архитектора Николая Струкова.
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