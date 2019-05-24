Метро Москвы опровергло данные об эвакуации пассажиров через тоннель 23 мая

Московский метрополитен опроверг информацию, что пассажиры поездов, застрявших на "серой" ветке, эвакуировались по тоннелю, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Ранее председатель экстренных служб сообщил РИА Новости, что порядка 500 человек эвакуировали из четырех составов из-за технической неисправности электропоезда на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.