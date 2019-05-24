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Метро Москвы опровергло данные об эвакуации пассажиров через тоннель 23 мая 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен опроверг информацию, что пассажиры поездов, застрявших на "серой" ветке, эвакуировались по тоннелю, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Ранее председатель экстренных служб сообщил РИА Новости, что порядка 500 человек эвакуировали из четырех составов из-за технической неисправности электропоезда на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.
"Информация об эвакуации в Московском метрополитене на севере Серпуховско-Тимирязевской линии 23 мая не соответствует действительности. Эвакуация не проводилась, пассажиров не выводили через тоннель. Они доехали до станций на тех же поездах, на которых началась их поездка по линии, и вышли в город", — сообщили в пресс-службе.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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