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Зарплата кадровика названа самой высокой в Москве 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Стажер"
Первые позиции в списке городов. в которых работники сферы набора персонала получают самые высокие зарплаты, занимают Москва, Казань и Пермь. Исследование провели специалисты сервиса «Avito Работа» в преддверии Дня кадрового работника.
Отмечается, что размер средней зарплаты в HR-сфере составляет 37,1 тысячу рублей. Этот показатель на 4,5% больше прошлогоднего. Наибольший прирост (44,3%) наблюдается в Казани — там зарплата составляет 44,42 тысячи рублей.
Однако самой высокой названа оплата труда кадровика в столице. Работники этой сферы получают 56,85 тысяч рублей в месяц.
На третьей позиции Пермь — размер заработной платы кадровика в городе равен 43,13 тысячам рублей, сообщают «Известия».
Наименьшая оплата труда кадровиков наблюдается в Тольятти (26,1 тысяча), а также в Тюмени (25,28 тысяч).
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Новости Москвы , газета "Известия" , Казань , Москва , Пермь
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