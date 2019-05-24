Зарплата кадровика названа самой высокой в Москве

Казань и Первые позиции в списке городов. в которых работники сферы набора персонала получают самые высокие зарплаты, занимают Москва Пермь . Исследование провели специалисты сервиса «Avito Работа» в преддверии Дня кадрового работника.

Отмечается, что размер средней зарплаты в HR-сфере составляет 37,1 тысячу рублей. Этот показатель на 4,5% больше прошлогоднего. Наибольший прирост (44,3%) наблюдается в Казани — там зарплата составляет 44,42 тысячи рублей.

Однако самой высокой названа оплата труда кадровика в столице. Работники этой сферы получают 56,85 тысяч рублей в месяц.

На третьей позиции Пермь — размер заработной платы кадровика в городе равен 43,13 тысячам рублей, сообщают «Известия».

Наименьшая оплата труда кадровиков наблюдается в Тольятти (26,1 тысяча), а также в Тюмени (25,28 тысяч).