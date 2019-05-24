Назван самый популярный автомобиль в Москве

Эксперты изучили автопарк Москвы и выяснили, какие машины пользуются наибольшей популярностью. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные исследования аналитического агентства «Автостат».

Большинство жителей столицы отдали предпочтение Hyundai Solaris. В Москве насчитывается около 86 тысяч машин этой марки. На второй месте — Ford Focus. На этой иномарке ездят 85,8 тысячи человек. В топ-3 также попала KIA Rio, которых в Москве насчитывается 79,6 тысячи единиц.

Также москвичи любят Skoda Octavia и Volkswagen Polo — 72,1 тысячи и 59 тысяч машин соответственно.