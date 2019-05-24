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В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка 

РИА Новости + ещё 1 13 часов назад
Фото: mos.ru
Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В Московский зоопарк из берлинского "Тирпарка" приехал гривистый волк. Пятилетний самец Фалькао составит пару с трехгодовалой волчицей Эмилией, которую в 2017 году привезли в столичный зоосад из чешского Брно. Гривистые волки занесены в Международную Красную книгу", — говорится в сообщении.
Сообщается, что пятилетнего самца Фалькао привезли в рамках европейской программы по сохранению популяции гривистых волков в неволе.
Также директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала журналистам, что Фалькао хорошо перенес дорогу и уже освоился на новом месте. Теперь зоологам предстоит долгая и кропотливая работа, чтобы создать семейную пару волков и получить новое потомство.
Гривистые волки — редкие представители фауны Латинской Америки. К сожалению, год за годом популяция волков сокращается из-за браконьерства, а также уничтожения их естественной среды обитания. Для сохранения этого вида была создана европейская популяционная программа, в которой уже многие годы принимает участие Московский зоопарк.
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Новости Москвы , Светлана Акулова , Брно , Германия
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