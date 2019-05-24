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Популярность велопроката в Москве выросла на 30% по сравнению с прошлым сезоном 

ТАСС + ещё 1 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский велопрокат в новом сезоне становится популярнее — пользователи совершили на 30% больше поездок, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.
"Май радует москвичей хорошей погодой и большим количеством выходных дней — на улице много людей на велосипедах. С начала сезоне жители уже воспользовались городским прокатом более 618 тыс. раз, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.
Заммэра добавил, что в этом сезоне москвичам доступны более 5 тыс. велосипедов на 530 станциях, а прокат появился еще в 12 районах города — Алтуфьевском, Дмитровском, Западном Дегунино, Капотне, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовниках, Нагатинском затоне, Очаково-Матвеевском, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево. Также для горожан работает система проката электросамокатов.
"Несмотря на то, что сервис впервые появился в столице только в прошлом году, он уже успел полюбиться горожанам. С начала нового сезона пользователи брали самокаты 15 тыс. раз. С 26 апреля открыто 20 станций со 150 самокатами, в этом сезоне увеличим количество самокатов до 10 тыс. — это даже больше, чем велосипедов", — пояснил заммэра столицы.
Система городского велопроката заработала в Москве в 2013 году.
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