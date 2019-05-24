Москвичам рассказали, как себя вести при нападении агрессивных ворон

Выводящие в мае-июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к воронятам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды и посоветовали, как спасаться.

"Во время гнездования (май — июнь) пара серых ворон охраняет свой участок, а также птенцов, покинувших гнездо и еще плохо умеющих летать. Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что. Не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки, взрослые всегда за ними присматривают и защищают", — рассказали в Мосприроде.

Специалисты организации напомнили, что ворона — достаточно крупная птица с массивным клювом, и при нападении она целится в голову.

Если ворона все-таки начала нападать, специалисты советуют не делать резких движений и не кричать, а попытаться медленно отойти, либо взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на конец палки.