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Движение поездов на серой ветке метро восстановлено 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена возобновлено.
Ранее 23 мая вечером движение поездов было прервано из-за поломки одного состава в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево". Из-за него оказались заблокированы еще два поезда. На станции направили представителей экстренных служб, пассажиров неисправного состава эвакуировали. Причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда 760 серии.
На официальной странице Московского метрополитена в Twitter сообщили о том, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновилось.
За неделю это уже второй случай, когда приостанавливается движение поездов Московского метрополитена. 21 мая в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" остановились три состава. Застраявшие в метро пассажиры ждали эвакуации 3 часа 20 минут. По словам главы московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, столь длительная эвакуация была связана с соображениями безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.
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Новости Москвы , Происшествия
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