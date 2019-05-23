Москвичей попросили не садиться за руль из‐за грозы

До утра 24 мая в столице будут бушевать ливни и грозы, поэтому могут возникнуть заторы на дорогах. Москвичей попросили в ближайшие сутки воздержаться от передвижения на личном транспорте в пользу метро.

Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на сообщение московского Центра организации дорожного движения.

«На некоторые районы Москвы сегодня обрушится гроза с сильным ветром. Не теряйте бдительности на дороге. Не паркуйтесь под рекламой и деревьями. А увидите последствия стихии в виде упавших знаков или неработающих светофоров, поспасайте немного мир — позвоните 3210», — говорится в сообщении.

Центр спрогнозировал множество пробок и мелких ДТП в пределах Третьего транспортного кольца.

Ранее «Собеседник» со ссылкой на синоптиков предупреждал о грозе с градом и усиленным до 12-17 м/с ветром.

По данным агентства «Москва», в МЧС рекомендуют отключить дома газ и электричество, перекрыть водопровод и не пользоваться лифтом.