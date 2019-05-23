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Москвичей попросили не садиться за руль из‐за грозы 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: riapo.ru
До утра 24 мая в столице будут бушевать ливни и грозы, поэтому могут возникнуть заторы на дорогах. Москвичей попросили в ближайшие сутки воздержаться от передвижения на личном транспорте в пользу метро.
Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на сообщение московского Центра организации дорожного движения.
«На некоторые районы Москвы сегодня обрушится гроза с сильным ветром. Не теряйте бдительности на дороге. Не паркуйтесь под рекламой и деревьями. А увидите последствия стихии в виде упавших знаков или неработающих светофоров, поспасайте немного мир — позвоните 3210», — говорится в сообщении.
Центр спрогнозировал множество пробок и мелких ДТП в пределах Третьего транспортного кольца.
Ранее «Собеседник» со ссылкой на синоптиков предупреждал о грозе с градом и усиленным до 12-17 м/с ветром.
По данным агентства «Москва», в МЧС рекомендуют отключить дома газ и электричество, перекрыть водопровод и не пользоваться лифтом.
«Во время грозы нельзя купаться в водоемах, прятаться под одиночными деревьями. При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, в лесу можно укрыться среди низкорослой растительности. Дома следует избегать использования телефона и электроприборов», — сказано в сообщении ведомства.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , ИД "Собеседник" , Москва
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