Названа причина сбоя на серой ветке московского метро

Пресс-служба столичного метрополитена назвала причину сбоя, произошедшего вечером в четверг, 23 мая, на Серпуховско-Тимирязевской ветке. Поезда перестали ходить из-за неисправного состава.

На короткий период нет движения между станциями «Савеловская» — «Алтуфьево». Это необходимо, чтобы убрать неисправный состав. Скоро поедем!— Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.

В Twitter-аккаунте столичной подземки сказано, что движение поездов прекращено лишь на «короткий период». Сейчас сотрудники ремонтной службы убирают с путей неисправный состав.

Тем временем москвичи, желающие попасть домой как можно скорее, штурмуют столичные автобусы. Ждать своей очереди многим приходится в огромной толпе.