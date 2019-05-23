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Названа причина сбоя на серой ветке московского метро 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-служба столичного метрополитена назвала причину сбоя, произошедшего вечером в четверг, 23 мая, на Серпуховско-Тимирязевской ветке. Поезда перестали ходить из-за неисправного состава.
В Twitter-аккаунте столичной подземки сказано, что движение поездов прекращено лишь на «короткий период». Сейчас сотрудники ремонтной службы убирают с путей неисправный состав.
Тем временем москвичи, желающие попасть домой как можно скорее, штурмуют столичные автобусы. Ждать своей очереди многим приходится в огромной толпе.
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