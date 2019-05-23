«Встал состав»: подробности ЧП в метро Москвы

Два поезда застряли в тоннеле метро между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии. Поезда от станции «Отрадное» до станции «Алтуфьево» не ходили около часа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«На станции метро "Алтуфьево" из-за механической поломки встал состав. За ним в туннеле оказались заблокированы между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" еще два поезда, в которых находятся пассажиры», — сказал источник.

По словам источника «Интерфакса», пассажиров высаживают на станции «Отрадное» и предлагают пользоваться наземным транспортом.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.

Около 21.30 по московскому времени в пресс-службе московского метрополитена сообщили, что все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. На северном участке Серпуховско-Тимирязевской ветки ходят с увеличенными интервалами, между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» организовано челночное движение.

В 21.40 в твиттере московской подземки появилось сообщение, что движение на серой ветке возобновилось.

Это уже второе подобное происшествие на этой неделе. Во вторник в перегоне между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Калининско-Солнцевской линии застряли три поезда с пассажирами.