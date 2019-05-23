Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Встал состав»: подробности ЧП в метро Москвы 

Рамблер + ещё 41 48 минут назад
Два поезда застряли в тоннеле метро между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии. Поезда от станции «Отрадное» до станции «Алтуфьево» не ходили около часа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«На станции метро "Алтуфьево" из-за механической поломки встал состав. За ним в туннеле оказались заблокированы между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" еще два поезда, в которых находятся пассажиры», — сказал источник.
По словам источника «Интерфакса», пассажиров высаживают на станции «Отрадное» и предлагают пользоваться наземным транспортом.
Около 21.30 по московскому времени в пресс-службе московского метрополитена сообщили, что все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. На северном участке Серпуховско-Тимирязевской ветки ходят с увеличенными интервалами, между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» организовано челночное движение.
В 21.40 в твиттере московской подземки появилось сообщение, что движение на серой ветке возобновилось.
Это уже второе подобное происшествие на этой неделе. Во вторник в перегоне между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Калининско-Солнцевской линии застряли три поезда с пассажирами.
Комментарии127
Новости Москвы , Видео , Пожары , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского276
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией243
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США142
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
К России обратились за помощью40
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение