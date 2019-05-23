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Сергей Собянин рассказал об образовательной программе в парках Москвы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Mos.ru
В парках столицы с 1 июня стартует специальная бесплатная образовательная программа. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об этом на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
— Посмотрите, что интересного для вас, — написал Сергей Собянин.
В своем сообщении мэр Москвы оставил ссылку на официальную страницу столицы в Twitter, содержащую анонсы ближайших мероприятий в столичных парках.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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