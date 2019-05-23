В парках столицы с 1 июня стартует специальная бесплатная образовательная программа. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об этом на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
— Посмотрите, что интересного для вас, — написал Сергей Собянин.
1 июня в московских парках открывается бесплатная образовательная программа. Посмотрите, что интересного для вас. https://t.co/fm8OQAtEbY— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 мая 2019 г.
В своем сообщении мэр Москвы оставил ссылку на официальную страницу столицы в Twitter, содержащую анонсы ближайших мероприятий в столичных парках.