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Качество воды в Москве‐реке будут проверять с помощью автоматических станций 

360tv.ru + ещё 2 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Автоматическую станцию контроля качества речной воды открыли сегодня в Красногорске. В Минэкологии региона отмечают, что новая станция станет частью системы наблюдения за состоянием поверхностных вод. Об этом рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
Это первая на территории Московской области автоматическая станция непрерывного контроля качества воды Москвы-реки. Для оперативного контроля и управления качеством поверхностных вод разрабатываются и внедряются автоматические станции и передвижные гидрохимические лаборатории. Они предназначены для оперативного контроля загрязнения поверхностных вод.
Кроме того, появляются стационарные гидрохимические лаборатории, позволяющие выполнять более сложный и точный анализ природных вод, и центры обработки поступающей информации.
«Очень важно контролировать, какого качества вода входит Москву с территории Московской области. Этот контроль отвечает сразу на несколько вопросов. Сегодня мы увидели, что показатели хорошие, все у нас — в зеленой зоне, и таким образом, мы с оптимизмом смотрим в будущее», — отметил Дмитрий Куракин.
Такие системы будут контролировать около 50 показателей и ингредиентов, из которых 17 измеряются автоматически. В мероприятии торжественного открытия приняли участие представители Министерства экологии и природопользования Московской области, администрации Красногорска, Московско-Окского бассейнового управления, Центрального аппарата Росгидромета и ведущих научно-исследовательских учреждений Росгидромета.
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Новости Москвы , Экология , Дмитрий Куракин , Росгидромет , Красногорск , Московская область
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