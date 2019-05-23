Качество воды в Москве‐реке будут проверять с помощью автоматических станций

Дмитрий Куракин. Автоматическую станцию контроля качества речной воды открыли сегодня в Красногорске . В Минэкологии региона отмечают, что новая станция станет частью системы наблюдения за состоянием поверхностных вод. Об этом рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области

Это первая на территории Московской области автоматическая станция непрерывного контроля качества воды Москвы-реки. Для оперативного контроля и управления качеством поверхностных вод разрабатываются и внедряются автоматические станции и передвижные гидрохимические лаборатории. Они предназначены для оперативного контроля загрязнения поверхностных вод.

Кроме того, появляются стационарные гидрохимические лаборатории, позволяющие выполнять более сложный и точный анализ природных вод, и центры обработки поступающей информации.

«Очень важно контролировать, какого качества вода входит Москву с территории Московской области. Этот контроль отвечает сразу на несколько вопросов. Сегодня мы увидели, что показатели хорошие, все у нас — в зеленой зоне, и таким образом, мы с оптимизмом смотрим в будущее», — отметил Дмитрий Куракин.