Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи поддержали укладку трамвайных экошпал 

Москва24 6 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
МосТрансПроект и оператор "МаксимаТелеком" провели опрос, чтобы узнать мнение жителей столице об укладке трамвайных шпал из переработанного пластика. Идею поддержали почти 130 тысяч человек, передает Агентство "Москва".
Установку экошпал одобрили 76% опрошенных. Они отметили положительное влияние на экологию и инновационность решения.
При этом чуть более 18% опрошенных не увидели разницы между деревянными и пластиковыми шпалами. Еще 6% полагают, что шпалы лучше делать из дерева.
По словам директора МосТрансПроекта Александра Полякова, впервые шпалы из композитных материалов в столице начали укладывать в прошлом году.
"Они сменили деревянные, которые было необходимо пропитывать каменноугольной смолой, — и сейчас мы рады видеть, что большинство москвичей заметили и одобрили такое решение", — сказал он.
Сбор ответов проходил в два этапа — первый из них завершился в конце марта, а второй — в середине апреля. Всего было получено 170 тысяч ответов.
В 2019–2020 годах шпалы из переработанного пластика уложат на 22 участках трамвайных линий. Они меньше подвержены повреждениям. К тому же новая технология дает пластику повторное применение.
Москва24: последние новости
На станции МЦК ЗИЛ запланировано строительство дополнительных выходов В Ново-Переделкине создадут инфраструктуру для автобусов Москвичи устроили коворкинг на парковке в центре столицы
Комментарии1
Новости Москвы , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского148
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией226
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США139
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
К России обратились за помощью11
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение