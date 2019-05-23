Дополнительные выходы появятся на станции МЦК «ЗИЛ»

На станции Московского центрального кольца (МЦК) « ЗИЛ » появится пассажирский терминал с выходами к улице Лисицкого и парку «Тюфелева роща». Для его строительства будет выделен участок площадью около 0,1 гектара. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

— Согласно проекту, тут появятся надземный пешеходный мост и конкорс — пассажирский терминал с выходами на платформу, — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Планируется построить трехэтажный пассажирский терминал. На первом этаже будут расположены зона досмотра, билетные кассы, турникеты, лифт, а также вестибюль с эскалатором и лестницей наверх. На втором этаже появятся общественные зоны, эскалатор, лестница и санузлы. На третьем этаже будут размещены автоматы по продаже билетов, общественная зона и выход на пешеходный мост, пишет «Интерфакс».