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Дополнительные выходы появятся на станции МЦК «ЗИЛ» 

Вечерняя Москва + ещё 5 5 часов назад
Фото: Википедия
На станции Московского центрального кольца (МЦК) «ЗИЛ» появится пассажирский терминал с выходами к улице Лисицкого и парку «Тюфелева роща». Для его строительства будет выделен участок площадью около 0,1 гектара. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
— Согласно проекту, тут появятся надземный пешеходный мост и конкорс — пассажирский терминал с выходами на платформу, — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.
Планируется построить трехэтажный пассажирский терминал. На первом этаже будут расположены зона досмотра, билетные кассы, турникеты, лифт, а также вестибюль с эскалатором и лестницей наверх. На втором этаже появятся общественные зоны, эскалатор, лестница и санузлы. На третьем этаже будут размещены автоматы по продаже билетов, общественная зона и выход на пешеходный мост, пишет «Интерфакс».
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Новости Москвы , Завод имени И.А. Лихачева , Интерфакс
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