Москва встала в 8‑балльных пробках

Многокилометровые пробки образовались на дорогах столицы днем в четверг, загруженность движения выросла до восьми баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Затруднено движение на северо-западе МКАД на внешней и внутренней сторонах, также осложнено движение на юго-востоке кольцевой дороги. Пробки образовались на юге на внутренней стороне и на востоке на внутренней стороне.

Заторы также образовались на продолжительных участках Третьего транспортного и Садового колец на обеих сторонах. На Садовом кольце в особо загруженных местах средняя скорость движения составляет 5 километров в час.

Водители потеряют много времени, если поедут через центр. Стоят набережные возле Кремля, Бульварное кольцо, Ленинградский проспект, Тверская, Якиманский проезд и Большая Якиманка, и другие улицы в центре.

Крупные пробки образовались на Волоколамском, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, Люблинской улице, проспекте Андропова, Нахимовском проспекте, проспекте Вернадского.

По прогнозу сервиса, пробки в восемь баллов сохранятся до 18 часов, после ситуация ухудшится до девяти баллов. В 20 часов пробки будут оцениваться в семь баллов.

Ранее МЧС предупредило жителей Московского региона о дожде, грозе, граде и сильных порывах ветра до 17 метров в секунду в четверг.

Столичным водителям рекомендовали не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций и не терять бдительности на дороге.