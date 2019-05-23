Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва встала в 8‑балльных пробках 

РИАМО + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
Многокилометровые пробки образовались на дорогах столицы днем в четверг, загруженность движения выросла до восьми баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».
Затруднено движение на северо-западе МКАД на внешней и внутренней сторонах, также осложнено движение на юго-востоке кольцевой дороги. Пробки образовались на юге на внутренней стороне и на востоке на внутренней стороне.
Заторы также образовались на продолжительных участках Третьего транспортного и Садового колец на обеих сторонах. На Садовом кольце в особо загруженных местах средняя скорость движения составляет 5 километров в час.
Водители потеряют много времени, если поедут через центр. Стоят набережные возле Кремля, Бульварное кольцо, Ленинградский проспект, Тверская, Якиманский проезд и Большая Якиманка, и другие улицы в центре.
Крупные пробки образовались на Волоколамском, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, Люблинской улице, проспекте Андропова, Нахимовском проспекте, проспекте Вернадского.
По прогнозу сервиса, пробки в восемь баллов сохранятся до 18 часов, после ситуация ухудшится до девяти баллов. В 20 часов пробки будут оцениваться в семь баллов.
Ранее МЧС предупредило жителей Московского региона о дожде, грозе, граде и сильных порывах ветра до 17 метров в секунду в четверг.
Столичным водителям рекомендовали не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций и не терять бдительности на дороге.
РИАМО: последние новости
Пассажирам рассказали, на каких автобусах можно доехать до метро «Бибирево» и «Алтуфьево» Москвичам посоветовали чипировать домашних животных на время отпусков Более 100 видов рыбы представят в Москве на «Рыбной неделе»
Комментарии
Новости Москвы , МЧС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского148
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией226
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США139
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
К России обратились за помощью11
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение