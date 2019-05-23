В Детском Черкизовском парке начали строить памп-трек

При разработке трассы учитывали мнения профессиональных спортсменов и инициативной группы жителей.

В Детском Черкизовском парке на востоке Москвы начали обустройство памп-трека площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Работы ведут в рамках комплексного благоустройства и озеленения более 14 гектаров парковой территории.

Общая длина двух траекторий трассы памп-трека — 220 метров. Его дизайн и конфигурацию разработали, учитывая мнение профессиональных спортсменов и местных жителей.

«На данный момент специалистами подготовлено песчаное основание, в котором устроена дренажная система, чтобы в элементах трассы не скапливалась вода. Сейчас с помощью песка формируют искусственные препятствия и повороты. Затем насыплют слой щебня, который утрамбуют с помощью виброкатка. После этого (также с помощью виброкатка) уплотнят слой гранитного отсева и уложат 10 сантиметров мелкозернистого асфальта», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Памп-трек обустраивают в северной части Детского Черкизовского парка, вдали от мест для комфортного и спокойного отдыха. Чтобы добраться до трассы и не мешать отдыхающим, вдоль восточных границ парка обустроят велодорожку протяженностью около километра. Ее прокладывают в границах тропинки, которую раньше использовали пешеходы.

Велосипедисты смогут ездить по двум траекториям памп-трека. Для тех, кто будет тренировать выносливость, создадут маршрут с 11 поворотами. А опытные велосипедисты, роллеры и скейтбордисты смогут отработать технику прохождения препятствий на скорость на траектории из шести поворотов по специальному участку со сложными кочками. Его прохождение даст возможность завершить круг напрямик через перемычку.

«У местных райдеров появится свое место для тренировок. Памп-трек станет точкой притяжения и новой достопримечательностью парка. Уникальный объект благоустройства предназначен для тренировок велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах», — добавили в пресс-службе Департамента.

После окончания работ в парке на востоке столицы появится еще одна благоустроенная территория для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом. Завершить работы планируют в этом году.

Сейчас по периметру парка установлено ограждение, чтобы жители не попали на строительную площадку. Для посетителей открыт информационный павильон, где можно ознакомиться с материалами по благоустройству парка, а также задать вопросы.